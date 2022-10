I migliori ristoranti di Como e dintorni provati per voi: Il Portico di chef Paolo Lopriore

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie del lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale, di quella etnica, dei locali vegani. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana. Successivamente, in questa nuova rubrica, siamo invece ripartiti dalle degustazioni, ovvero provando a raccontarvi la nostra personale esperienza vissuta in ogni locale che abbiamo provato per voi. Dopo alcune tratttorie, oggi abbiamo scelto il ristorante di uno di uno straordinario chef.

Paolo Lopriore è infatti uno dei più importanti artisti della cucina italiana e certamente uno dei più coraggiosi. Nato a Como nel 1973 , dopo l’alberghiero Lopriore ha subito visto la luce: in via Bonvesin de la Riva, al primo stage, lo aspettava Gualtiero Marchesi. L'Albareta a Erbusco, poi la Francia, prima da Ledoyen e poi da Troisgros con Michel Porthos, e la Bagatelle a Oslo. In seguito, fino al 2012, Lopriore è stato lo chef del Canto della Certosa di Maggiano; dal 2013 una veloce apparizione al Kitchen di Cernobbio, seguita dalla parentesi milanese dei Tre Cristi. Infine, nel 2016, il suo ristorante ad Appiano Gentile. Nel paese natio, Lopriore compie la sua rivoluzione che passa per una grande attenzione per il territorio.

Il Portico non è solo un ristorante dove pranzare o cenare ma è soprattutto un luogo dove vivere un'esperienza culinaria. Attenzione, non pensate però a piatti belli e impossibili: no, la cucina di Paolo Lopriore è sostanza e materia. E' ricerca, esperienza, passione, voglia di offrire un'emozione legata ai prodotti locali. scelti con cura maniacale tra le micro realtà artigianali del territorio, con poche e giustificate concessioni laddove necessario. Qui si respirano professionalità, mestiere e attenzione. A iniziare dal pane fatto in casa.

Un capolavoro che si compie già all'ora di pranzo, con il piatto unico del giorno, e si completa la sera, quando la cucina di Lopriore offre il panorama completo del suo orizzonte gastronomico. In sala Gian Marco dà parola ai piatti e al vino, anch'esso scelto con cura personale tra piccoli produttori naturali. Quella del Portico è una cucina conviviale e trasparente, raffinata e preziosa. La testimonianza che innovazione e tradizione possono convivere, sorprendere e appagare il gusto anche dei gourmet più esigenti. Senza però che tutto sembri un vezzo. Chef Paolo Lopriore, con la sua umiltà, con il suo riserbo naturale, si conferma una realtà tra le più importanti della ristorazione italiana. La grande cucina possibile. Assolutamente da provare.