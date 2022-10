La ricetta del pesce persico in onda su Rai 1

Durante la bellissima puntata di Linea Verde, il programma di Rai1 condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla che ha visto come protagonista la città di Como, è stata proposta anche una ricetta tipica della zona. Federica de Denaro, che all'interno della trasmissione si occupa proprio di proporre gustose ricette, per rappresentare Como e il lago ha scelto il risotto al pesce persico. Ecco ingredienti e ricetta come proposti su Rai1.

La puntata intera è andata in onda sabato 22 ottobre su Rai1 ma potete rivederla a questo link.

Risotto al pesce persico: ingredienti

Riso,

pesce persico,

limone,

salvia,

vino bianco,

una cipolla

formaggio

burro

Preparazione

Sbucciare la cipolla, tagliarla e metterla in una padella con un po' d'olio fino a che non sarà appassita. A questo punto aggiungere il riso e tostarlo bene. Quando, spiega Federica de Denaro, i chicchi sono quasi trasparenti sfumare con del vino bianco e continuare la cottura utilizzando del brodo vegetale (precedentemente preparato anche con scarti di sedano e carote, per non buttare via nulla!).

Si inizia anche la cottura del pesce persico mettendo abbondante butto in una padella e la salvia. Adagiare poi il persico fino a cottura ultimata. Nel mentre, calcolando i tempi, mantecare il riso con burro e formaggio grattugiato. Quando il pesce è pronto metterlo prima su un foglio di carta assorbente e poi adagiarlo sul letto di riso.