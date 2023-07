Lago di Como, Villa Oleandra: George Clooney vuole affittarla per eventi di lusso

Mentre Amal e George Clooney si godono la loro vacanza sul Lago di Como, nei giorni scorsi sono stati avvistati al Grand Hotel Tremezzo, girano voci che la star sia intenzionata ad affittare la sua lussuosa dimora, Villa Oleandra a Laglio, il cui valore è stimato in diverse decine di milioni di euro. Diversi media riportano infatti l'indiscrezione che la proprietà possa essere utilizzata per alcuni eventi esclusivi a cifre davvero importanti ma non insolite per il lago di Como: 30mila euro al giorno. Nessuna intenzione di vendere da parte della star di Hollywood, ma certamente il pensiero che Villa Oleandra possa ospitare non più solo gli amici, come ad esempio Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma anche "chiunque" sia disposto a spendere certe somme per festeggiare un matrimonio o un compleanno a casa Clooney. Sembra che i wedding planner siano già al lavoro per inserire nel loro già ricco portfolio anche Villa Oleandra.