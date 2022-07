Quanto vale davvero la villa di George Clooney sul Lago di Como?

George Clooney è tornato a Villa Oleandra sula lago di Como. Nella sua Laglio il popolare attore trascorrerà qualche settimana di vacanze estive come ormai accade, pandemia a parte, da molto tempo. Un vero e proprio habitué proprietario di una casa il cui valore oggi è davvero difficile da calcolare, sia per la celebrità del suo proprietario sia per quella del Lario.

Quanto vale Villa Oleandra?

Rumors basati anche sulle cifre da capogiro spese per acquistare altri immobili nei paraggi (tra i quali una villa appartenuta a un oligarca russo e ora sotto sequestro) fanno ipotizzare, secondo Immobilire.it, che Villa Oleandra ora possa valere anche dieci volte di più di quanto la pagò George Clooney 20 anni fa: se i calcoli sono esatti, stiamo parlando di 100 milioni di euro

La storia di Villa Oleandra

Incastonata tra il verde delle montagne e il blu del lago, Villa Oleandra venne costruita nel 1720 su un’area probabilmente già abitata ai tempi dei romani. l complesso attuale risale al 1834, quando la famiglia Stoppani accorpò diversi edifici per creare un’unica, sontuosa abitazione che poi passò alla famiglia Antogini e, quindi, ad altri proprietari fino a John Heinz, l’inventore del Ketchup, che la vendette a George Clooney nel 2002 per 10 milioni di euro. Ma è tutto il lago di Como ad essere andato letteralmente alle stelle. Insomma il brand "Lake Como" è il nuovo paradiso del lusso.