Amal e George Clooney, cena romantica sul lago di Como

Arrivati a Laglio a inizio di luglio, Amal e George Clooney hanno immediatamente riportato il lago di Como sulle prime pagine del gossip internazionale. Non è infatti sfuggita al popolare magazine americano People e nemmeno al britannico Daily Mail la cena che ha visto la coppia ospite del celebre Grand Hotel di Tremezzo. Amal, sempre bellissima, era avvolta in un lungo abito bianco da sera, mentre il fascinoso George si è presentato in abito grigio tenendo per mano la moglie. Il 5 stelle, di proprietà della famiglia De Santis, rimane un'icona del lusso firmato lago di Como, un autentico simbolo intramontabile del made in Italy e in particolare della Tremezzina, in un anno in cui le presenze americane stanno registrando numeri da record.