La miglior Hotelier del mondo è Valentina De Santis del Grand Hotel Tremezzo. Premiata a Las Vegas

Un altro importante riconoscimento per il Grand Hotel Tremezzo: Valentina De Santis Ceo e proprietà del meraviglioso Resort sul lago di Como è stata premiata a Los Angeles come la “Migliore Hotelier dell’anno” al termine della Virtuoso Travel Week. Un premio importante a livello mondiale consegnato (tanto per non farci mancare riferimenti) all'Hotel Bellagio di Las Vegas. Lo annunciano con doveroso orgoglio anche sulla pagina Instagram del rinomato hotel e scrivono:

"Siamo al settimo cielo nell'annunciare che la nostra CEO e proprietaria Valentina De Santis è stata appena nominata Miglior Albergatore dell'Anno ai Virtuosoltd Luminaries, Legends & Leaders Awards!

?Virtuoso è la principale rete globale del settore dei viaggi di consulenti e fornitori di viaggi di lusso, nonché l'ospite di Virtuoso Travel Week, un evento che si tiene ogni agosto a Las Vegas e che riunisce migliaia di esperti del turismo e dell'ospitalità. Questo prestigioso premio racconta una grande storia d'amore e di famiglia", commenta Valentina. "Sono davvero grata per questo incredibile onore, che condivido prima di tutto con mia madre e mio padre, che hanno creato qualcosa di magico qui sul Lago di Como e mi hanno insegnato ad amarlo e rispettarlo. Condivido questo onore anche con mio marito che mi sostiene incondizionatamente in ogni aspetto della vita e con i miei figli mi aspettano pazientemente a casa riempiendomi il cuore di abbracci e baci.

?E soprattutto, questo riconoscimento va alla mia grande famiglia allargata, l'incredibile team di Grand Hotel Tremezzo, Passalacqua e Sheraton Lake Como, che iniziano ogni giornata con passione nel cuore e un sorriso sui loro volti, andando ben oltre per regalare ai nostri ospiti il soggiorno di una vita e realizzare ogni sogno - i loro sogni e i nostri. Sono le leggende, i veri vincitori!". ?

?