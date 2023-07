Laglio, non solo Clooney: l'ex sindaco Pozzi arringa la nuova amministrazione

L'ex sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, con un post su Facebook, ha voluto ricordare il lavoro della sua amministrazione per il territorio del piccolo comune del Lago di Como. In particolare sull'arrivo di una nuova struttura ricettiva progettata dall'architetto Gianmario Cazzaniga, che potrebbe nascere dal recupero di alcuni immobili degradati.

"Nella seconda variante di PGT - scrive Roberto Pozzi - indispensabile per dare corso alle opere di ripristino e messa in sicurezza del territorio, approvata in via definitiva lo scorso aprile, è stata recepita un’istanza che consentirà la realizzazione di una nuova struttura turistico ricettiva di alto livello. È il salto di qualità che Laglio meritava e auspicava, avendo fatto da traino, grazie alla presenza del noto attore americano, a tutto il comparto turistico/immobiliare del Lago di Como, negli ultimi vent’anni. Quindi non solo Clooney, Laglio finalmente potrà contare su una struttura di livello nel campo dell’hotellerie mondiale.

"Già preventivata una convenzione che consentirà ai cittadini lagliesi - ricorda Pozzi - la prelazione per le assunzioni nella struttura alberghiera. Quindi importanti ricadute anche in ambito occupazionale. Grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico (arch. Paolo Bianchi e arch. Alberto Valli) in poco meno di un anno abbiamo potuto approvare la variante di PGT predisposta dallo Studio dell’arch. Beppe Tettamanti e provveduto alla modifica del Regolamento di Polizia Idraulica (Rim) redatto dal geologo dott. Flavio Castiglioni.

"Un grande sforzo per dare risposte immediate - chiosa l'ex sindaco di Laglio - ai bisogni delle famiglie colpite dall’ alluvione del 2021 e garantire il minor danno possibile a tutti i soggetti coinvolti. Speriamo che la nuova amministrazione, che a ormai due mesi dal suo insediamento, non ha ancora perfezionato le procedure per la pubblicazione del PGT, senza spirito revanchista, possa continuare la nostra opera, dando velocemente corso ai progetti avviati.