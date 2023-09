Le 5 migliori trattorie da provare in autunno a Como e dintorni

Una rubrica dedicata all'enogastronomia che, strada facendo, abbiamo scoperto essere particolarmente apprezzata da tanti lettori alla ricerca di qualità, soprattutto oggi che troppi ristoranti si sono abbandonati a quel tipo di cucina turistica che ha davvero poco da offrire a tavola. Così continuiamo il nostro tour tra il Lario e la città alla ricerca delle trattorie più interessanti del territorio. Locali dove ritrovare identità ma soprattutto il vecchio sapore della gestione famigliare, anche declinata a piatti e vini non necessariamente tradizionali. Osterie con anima, cuore e passione per la cucina, locali dove ritrovare il piacere di stare a tavola. Qui abbiamo raccolto le ultime 5 trattorie provate per voi. Crotto del Sergente (Como) Sono passati 5 anni dalla vittoria ottenuta a 4 Ristoranti, la trasmissione condotta da Alessandro Borghese che nel 2018 premiò il Crotto del Sergente di Como. Ne sono passati invece 15 da quando Massimo Croci ha rilevato lo storico locale di Lora insieme ai suoi soci. Da quel momento, la sua idea di cucina - già sviluppata sin dalla fine degli anni '90 durante la sua precedente esperienza come dipendente del Crotto - si è radicata al punto da portare il Crotto del Sergente, ad affermarsi come uno dei pochi ristoranti autentici della città. Una cura quasi maniacale per il territorio e la stagionalità: non solo nelle ricette ma soprattutto nella scelta delle materie prime che Massimo non ha mai smesso di ricercare in giro per il Lario. Continua Osteria Brillo (Como) Un nuovo locale che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento in città per chi vuole bere un bicchiere di buon vino dopo il lavoro ma anche e soprattutto per cenare come ci si aspetta in una giovane osteria che non ha dimenticato la tradizione. Stiamo parlando dell'Osteria Brillo, a due passi dal centro storico di Como, in quella via dei Partigiani che corre lungo l'ala destra della Casa del Fascio. A gestirlo troverete Alessandro Donegana e Katia Vigorelli, che già vantano una lunga esperienza nella ristorazione. Un luogo giovane, accogliente, assolutamente da provare sia per il menù sia per i vini. Continua.

Sei anni fa era gestita da Germana, e al San Biagio si trovavano la cazzuola, i piatti dell'antica tradizione culinaria locale. Poi Anita e Danilo, allora insieme al terzo socio Andrea, sono subentrati nell'affitto dei locali di proprietà della Cooperativa San Biagio, che lo scorso anno ha festeggiato 100 anni. Inizialmente hanno proseguito con la consuetudine del pranzo di lavoro, iniziando però a fare anche qualche sera arricchita da eventi, perché l'offerta culturale fa parte della loro formazione. Ancora prima di rilevare il San Biagio, Danilo e Anita hanno sempre pensato che lì avrebbero dovuto suonare delle band ed esporre artisti indipendenti, non tanto per portare più clienti ma, piuttosto, per soddisfare e completare quella che era la loro visione del locale. Continua.

Morris Vineria e Cucina si trova in via XXIV maggio, 1, in un quartiere storico della cittadina brianzola che ha il sapore perfetto per ospitare un'osteria dove il tempo sembra essersi fermato. Il clima che si respira appena entrati è quello tipicamente informale delle trattorie a conduzione famigliare. Non troppo grande, ci sono due sale molto accoglienti e uno spazio all'aperto dove il padrone di casa, Morris, non trascura nessun cliente. Il sorriso è il biglietto da visita di un'osteria dove ci si trova subito a proprio agio. Lo dimostra anche un'allegra compagnia romana, abituata al calore delle trattore della capitale, che ha scelto questo locale per cenare dopo le riprese di un film che stanno girando in questi giorni a Olginate. Continua.

Il Portico non è solo un ristorante dove pranzare o cenare ma è soprattutto un luogo dove vivere un'esperienza culinaria. Attenzione, non pensate però a piatti belli e impossibili: no, la cucina di Paolo Lopriore è sostanza e materia. E' ricerca, esperienza, passione, voglia di offrire un'emozione legata ai prodotti locali. scelti con cura maniacale tra le micro realtà artigianali del territorio, con poche e giustificate concessioni laddove necessario. Qui si respirano professionalità, mestiere e attenzione. A iniziare dal pane fatto in casa. Continua