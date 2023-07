Un weekend di grande musica sul lago di Como, tutti gli appuntamenti da non perdere

1 . LaVilla Festival

Dal 20 al 23 luglio, nel lungo e variegato programma di Cernobbio Villa Erba 2023, sarà la volta di “LaVilla Music&Arts Festival”, quattro serate di eventi artistici di alta qualità nella meravigliosa cornice di Villa Erba che ospiteranno alcuni dei più grandi nomi del panorama italiano musicale e comedy. Per iniziare in grande stile, il 20 luglio saranno protagonisti del festival Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée Luce: uno spettacolo straordinario, un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità, in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderà sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Continua

2 . Cernezzi Nights

A partire dal 22 luglio e fino al 6 agosto, durante i weekend sono previsti sei appuntamenti di musica e teatro nel cortile di Palazzo Cernezzi a Como. Gli eventi saranno gratuiti, ma sarà obbligatoria la prenotazione online. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno a Villa Olmo e saranno in quel caso riservati ai primi 100 iscritti di ogni evento. Sabato 22 lugliom alle 21, Laura Morante in Medea. Continua