Ultime giornate bollenti, nel weekend tornano i temporali

Oggi e domani saranno ancora due giornate roventi, con temperature massime intorno ai 35 gradi. Ma già da giovedì le temperature sono destinate a scendere di qualche grado. Qualche temporale, a dare man forte all'aria più fresca, è poi atteso per il weekend, in particolare nella notte tra venerdì e sabato. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo.

Mercoledì 19 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4279m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

Giovedì 20 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4056m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 21 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3923m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 22 luglio

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3562m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica 23 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4101m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.