Cernobbio e Villa Erba spiazzano Como con una ricca offerta di festival

Cernobbio non si è presa solo la Città dei Balocchi. La sinergia tra pubblico e privato ha portato infatti all'annuncio di una ricca offerta di eventi. Nasce così “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”. un nuovo grande progetto partecipativo, culturale e artistico, ideato e promosso dal Comune di Cernobbio e da Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e MyNina. Ora vedremo come e quando risponderà Como che ha già annunciato per l'estate Villa Olmo Nights.

Intanto a Villa Erba è stato presentato questa mattina un intero anno di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che spazieranno dall’arte in senso ampio alla musica, con spettacoli diffusi nel territorio di Cernobbio, dalla Villa Antica a Villa Bernasconi, dal parco secolare all’ex Galoppatoio. Un grande e variegato palinsesto di intrattenimento per adulti, giovani, famiglie e bambini con l’intento comune di rendere fruibili a tutti spazi e luoghi non sempre accessibili. Cernobbio e Villa Erba rappresentano l’ideale punto di incontro tra territorialità e cultura, connubio perfetto con il paesaggio unico e la natura che li circonda. Per la prima volta, sotto un unico cappello che vuole connotare l’anno artistico e culturale che verrà ospitato nel territorio di Cernobbio, troveranno spazio eventi culturali di diverso genere, alcuni a ingresso libero, altri a pagamento, rivolti ad un pubblico ampio ed eterogeneo favorendo condivisione e crescita.

“Sono molto felice e gratificato nel veder realizzato questo progetto nato con l’obbiettivo di aprire Villa Erba alla collettività e di far conoscere la sua identità rafforzandone la reputazione tramite l’eccezionale veicolo della “Cultura” – afferma Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba SpA. È un palinsesto ampio, vario ed inclusivo per grandi e piccini, ma soprattutto rivolto ai giovani che finalmente avranno, nel nostro territorio, un luogo ideale ad ospitare i loro eventi e questo luogo –unico e ambito - è l’ex-Galoppatoio che si ridesta dopo anni di sonno e di indifferenza. Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla forte intesa con il Comune di Cernobbio, il Teatro Sociale AsLiCo e MyNina, ricordando che solo insieme si vince”.

“La collaborazione tra il Comune di Cernobbio e Villa Erba prosegue con una kermesse lunga un anno per affermarsi ancora con più forza nel panorama culturale del territorio - commenta Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio -. Si crea così un unico cartellone di appuntamenti in grado di coinvolgere diversi tipi di pubblico, con uno sguardo ampio. Anche questa iniziativa fa parte della capacità di Cernobbio di creare sinergie capaci di inserirsi in modo positivo e propositivo su un territorio più vasto, in grado di coinvolgere sempre più cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici. Costruiamo così, come già è stato per “Le 4 Stagioni di Villa Erba” e molte altre attività, un connubio e un legame sempre più forte tra il compendio e il territorio Cernobbiese, con iniziative che si realizzano a Villa Bernasconi e che si svilupperanno anche in tutto il nostro bellissimo Comune.”





La prima giornata in calendario, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, si terrà sabato 25 marzo con il secondo appuntamento del format “Le 4 Stagioni di Villa Erba” dal titolo “Energia a colori”, dedicata alla primavera e che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera, con il parco di Villa Erba aperto al pubblico dalle 10 del mattino alle 21.45 della sera.

La Villa antica si animerà con esposizioni artistiche con tema primavera a cura di SFM srl e con laboratori e spettacoli di animazione sul meraviglioso mondo delle api con Cristina Quadrio e Marta Stoppa. Seguiranno concerti di musica classica con un programma dedicato alla scoperta dei colori e dei timbri sonori di ogni strumento, fino alle visite guidate della Villa antica con un omaggio, per immagini e a cura di Mario Bianchi, al grande regista Luchino Visconti. Ai giovani over 18 si rivolgerà “Trapped in a movie” a cura di SFM srl, format innovativo di formazione esperienziale in cui i partecipanti, divisi in squadre, avranno un tempo stabilito per risolvere indovinelli e riuscire ad uscire dal film di Luchino Visconti. Sempre ai più giovani sarà dedicato l’Aperitivo e la serata in Villa, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, con musica, djset e performance con giochi di fuoco. Un angolo di Città dei Balocchi chiuderà la giornata con due spettacoli dal titolo “I colori del cielo”: lo skyline della città di Cernobbio farà da sfondo ad uno show di cento droni luminosi che danzeranno nel cielo creando scenografie spettacolari ed emozionanti a tempo di musica, sulle note de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Lo spettacolo sarà visibile dal parco di Villa Erba, ma si potrà apprezzare anche a distanza, come dal lungolago di Cernobbio, in due diversi show di alcuni minuti, uno alle ore 20.00 il secondo alle 21.30. L’evento è realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi con il Comune di Cernobbio e la collaborazione di Eagleprojects.

La terza e la quarta (e ultima) giornata del format Le 4 Stagioni di Villa Erba si terranno rispettivamente il 21 luglio con “Parco in Festa” e il 29 ottobre con “Sentieri di Foglie”.



“Siamo molto felici di continuare questa rassegna, dopo il grande successo della prima data dedicata all’inverno – dichiara Simona Roveda, Presidentessa Teatro Sociale di Como – AsLiCo. Questa seconda giornata è in particolar modo rivolta ai giovani, ai ragazzi che sono in piena “sbocciatura”, proprio come la primavera. Una fascia di età importante, che deve trovare i propri spazi e sviluppare le proprie passioni. Per questo abbiamo pensato ad eventi creati ad hoc per loro, in collaborazione con le ragazze di SFM, per divertirsi, giocare, e passare una serata in un contesto molto elegante e inusuale per un dj set! In programma, comunque, ci saranno diversi eventi, aperti a tutte le età, dagli spettacoli per bambini, alla musica, le visite guidate, lo show dei droni… nessuno rimarrà deluso!”.



La giornata di primavera si completa con il programma “Fuori Villa” con la visita (anche guidata) alla mostra “Plinio. Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” ospitata dalla “vicina di casa” Villa Bernasconi con la curatela di Aldo Premoli. L’esposizione, che inaugura le celebrazioni cernobbiesi del Bimillenario Pliniano, si connota di elementi botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali a loro volta immersi in una serra verde. Si aggiunge “la caccia botanica” rivolta agli over 18 e il gioco partecipativo “Lupus in tabula” con l’attore Pietro Cerchiello.



Nella kermesse “Cernobbio & Villa Erba 2023” rientra l’ampio palinsesto di eventi organizzato e promosso dal Comune di Cernobbio, che animerà il territorio nei mesi estivi spaziando tra musica, sport, arte e puro intrattenimento. Un calendario variegato a partire dai concerti che vedranno protagonisti artisti di primo piano come Christian Leotta il 30 marzo; allo stesso tempo sono state confermate collaborazioni con realtà? come la “Fondazione la Società? dei concerti” che a giugno proporrà? “Ladri di Note”. A Villa Erba si realizzeranno importanti momenti musicali, come altri avverranno nel cuore culturale di Cernobbio. A Villa Bernasconi si realizzeranno i concerti del pianista Sergio Guatterini e gli approfondimenti con autori e musicisti, oltre agli “Incontri di Moda” e una mostra dedicata a Plinio in collaborazione con l’Associazione Mediterraneo Sicilia Europa.

Il quarto partner della rassegna è Mynina - agenzia fondata da Gianpiero Canino che opera nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi – che illuminerà l’estate cernobbiese con tre grandi festival: Lago di Comics, LaVilla Music&Arts Festival e Lake Sound Park. Da giugno a settembre, Villa Erba e l’area dell’Ex Galoppatoio ospiteranno questi tre grandi eventi immersi nella natura in riva al lago e capaci di attrarre un pubblico trasversale e transgenerazionale. L’intento è quello di ricreare uno spazio culturale usufruibile da tutte le fasce di età e da dedicare alla cultura in senso ampio, sviluppando così un format e un brand che diventi punto di riferimento non solo territoriale ma anche nazionale.

“Come MyNina sono davvero onorato ed entusiasta di poter collaborare nuovamente con Villa Erba e il Comune di Cernobbio, perchè entrambi hanno da sempre dimostrato di avere un occhio di riguardo verso la cultura, gli spettacoli e gli eventi live – dichiara Gianpiero Canino, CEO MyNina. La nostra è una partnership preziosa che ha dato degli ottimi risultati la scorsa estate, e che ci ha quindi portato quest’anno a fare un passo importante in più, triplicando gli sforzi e quindi gli eventi a Villa Erba”.

Dal 30 giugno al 2 luglio l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà “Lago di Comics”, un nuovo format sviluppato in co-produzione con Paneliquido, un festival di tre giorni che unirà l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con proposte di birre artigianali e ideate appositamente per l’occasione. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, saranno allestiti stand tematizzati e saranno organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera.

Dal 20 al 22 luglio sarà la volta di “LaVilla Music&Arts Festival”, tre serate di eventi artistici di alta qualità nella meravigliosa cornice di Villa Erba che ospiteranno alcuni dei più grandi nomi del panorama italiano. Il 20 luglio saranno protagonisti del festival Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée “Luce”: uno spettacolo straordinario, un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità, in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderà sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Dal 7 al 10 settembre tornerà “Lake Sound Park”, forte dell’eccezionale successo del primo appuntamento del 2022 che ha registrato il tutto esaurito con oltre 10.000 spettatori. Anche quest’anno “Lake Sound Park” trasformerà l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba in un vero e proprio happening musicale che accompagnerà il pubblico presente dal tramonto fino alla notte cernobbiese alla scoperta di mondi ispirati dalla natura circostante. Il primo artista già annunciato, head liner della serata rock del 9 settembre, è Piero Pelù che, con il suo rock eclettico, rivoluzionario e imprevedibile, porterà on stage con la sua band, i Bandidos, la sua storia da protagonista della musica italiana lunga 43 anni e il suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.