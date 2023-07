Eat Sound Festival a Vertemate con Simone Tomassini, tutto il programma

La quinta edizione del festival avrà luogo dal 21 al 23 Luglio a Vertemate con Minoprio (CO). EAT SOUND FESTIVAL sta tornando con un programma ancora più ricco e con artisti amati dal pubblico. L’evento, con il patrocinio del Comune di Vertemate con Minoprio, è prodotto e organizzato da FIERO DISCHI, società che opera nel music business in veste di etichetta discografica, edizioni musicali, management artistico e, appunto, organizzatrice di eventi.

L’edizione 2023 vede nella serata inaugurale del 21 luglio il concerto dei Domani Smetto, unica Tribute Band degli Articolo 31 riconosciuta da JAx e DjJad. Nell'anno che ha celebrato la reunion degli Articolo 31 al Festival di Sanremo, sul palco di Vertemate si esibirà una delle più talentuose band che suonerà i pluripremiati successi della coppia.

La serata di sabato 22 luglio ospiterà l’attesissimo concerto dell’artista di casa Simone Tomassini, e del collega e amico fraterno Paolo Meneguzzi. Due meravigliosi cantautori, due colleghi, due amici che riproporranno i loro più grandi successi e quelli degli artisti che hanno fatto sognare intere generazioni. Sarà una sfida a colpi di tormentoni e successi, sarà Rock contro Pop.

Si chiude in grande e col divertimento assicurato la domenica 23 luglio col concerto degli Hornytoorinchos e il loro "Non aspettatevi granché" Tour: protagonista sul palco sarà una delle più amate e conosciute band di "rock demenziale" con all'attivo oltre 100 show sui più importanti palcoscenici - da Zelig ai principali festival italiani, passando per le radio nazionali - con il loro live irrefrenabile fatto di travestimenti, parodie, parrucche e folli medley di cover.

EAT SOUND FESTIVAL non è solo musica ma è anche un’esperienza culinaria per gli appassionati di cibo da strada; molte infatti saranno le proposte gastronomiche tutte accompagnate da ottima birra. La domenica pomeriggio è prevista una “Battle” tra fuochisti e grigliatori che si sfideranno in un contest dedicato al BBQ. Sarà l’occasione per osservare la preparazione dei tipici piatti della cultura “American Barbecue”! Non mancheranno anche le attrazioni per i più piccoli con gonfiabili, molle saltellanti e giostre.