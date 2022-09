5 eventi da non perdere nel primo weekend d'ottobre a Como e dintorni

Primo weekend d'ottobre all'insegna del tempo ancora soleggiato seppure con temperature sempre più autunnali. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà comunque un nuovo weekend dedicato alla bellezza offerta da Orticolario, della musica, della letteratura, della scienza. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma tra venerdì e domenica.

1 . Orticolario

Orticolario è l'evento culturale e artistico pensato per chi concepisce la natura come stile di vita. L’orologio non fa più tic tac e il tempo sembra essersi fermato in un’epoca non precisa. Il luogo è indefinito, è un parco, un giardino, ma potrebbe essere anche una foresta. L’atmosfera è rarefatta ed evoca il sogno, la magia, la fantasia. Ecco Orticolario 2022 che, in un mondo desideroso di tornare a correre, invita i suoi visitatori a rallentare il passo, a concedersi il tempo per riscoprire l’immaginazione. E con tutta l’inventiva di cui è capace, dopo due anni, volta nuovamente pagina organizzando la dodicesima edizione in presenza, aprendo i cancelli già dal giovedì, dal 29 settembre al 2 ottobre, nel parco di Villa Erba a Cernobbio (CO), sul Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti. Continua. 2 . Passeggiate Creative Sabato 1° ottobre, Parco Marenghi San Maurizio, Brunate ritrovo ore 15. Una passeggiata nel parco più panoramico del lago di Como con uno dei maggiori poeti contemporanei, Mario Santagostini, e il suo ultimo libro ("Il libro della lettera arrivata, e mai partita", Garzanti), tra i più belli degli ultimi anni, che si è recentemente aggiudicato il Premio Carducci a Pietrasanta. Le poesie di Santagostini dialogheranno con il paesaggio circostante e la sua storia: la fine del fascismo e le architetture di Sant'Elia, che riguardano fortemente Brunate, e Milano, di cui nelle giornate di cielo terso di può ammirare lo skyline dal Parco Marenghi. Vi raccomando particolarmente questa iniziativa: è un'occasione preziosa poter ascoltare direttamente la voce dei maestri della nostra letteratura e potervi entrare in dialogo. Continua. . Continua. 3 . Don Giovanni Il Teatro Sociale di Como inaugura la Stagione Notte 2022/23 Natura est vita, titolo tratto dalla citazione di Plinio il Vecchio, famoso scrittore, ammiraglio e naturalista nato proprio a Como il 23 d.C e per il quale si celebrerà il bimillenario della nascita. Titolo scelto per quest’apertura è il Don Giovanni di Mozart, coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, in scena al Teatro Sociale di Como per la prima giovedì 29 settembre con replica sabato 1 ottobre. La regia dell’opera è di Mario Martone, ripresa da Raffaele Di Florio, sotto la direzione del M° Riccardo Bisatti, giovane direttore classe 2000 che debutta nel circuito di OperaLombardia, dopo la buona riuscita della scorsa stagione della tournée di Acquaprofonda di Opera Education. Continua.

4 . Villa Carlotta

In occasione del secondo centenario della morte di Antonio Canova (1757 - 1822), Villa Carlotta celebra l'eredità di uno dei più grandi maestri della scultura di tutti i tempi in grado di trasformare l'idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali diventati popolari e riprodotti in tutto il mondo. Le celebrazioni di questo anno speciale si chiuderanno con la mostra “Canova, novello Fidia”, già inaugurao e aperto sino a dicembre presso la Villa, a cura di Gianfranco Adornato, Professore Associato di Archeologia classica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta, e Elena Lissoni, conservatrice museale di Villa Carlotta.. Continua.

A Villa Mainona a Tremezzo, sede del Museo del Paesaggio del Lago di Como, sabato 1 Ottobre 2022 alle ore 16.00 verrà inaugurata la mostra di Francesco Soletti “Il mestiere della pesca sul Lago di Como” organizzata dal Comune di Tremezzina e dalla Associazione Turistica Tremezzina in occasione dell’«Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura» e in concomitanza con la rassegna «Tremezzina Gastronomica» (1 ottobre – 4 dicembre). La mostra è il punto di arrivo di un’attività di ricerca condotta negli anni e di un reportage fotografico svolto in Tremezzina nell’estate del 2022. Una prima sezione fotografica, di carattere storico, ravviva la memoria del tempo in cui i pescatori si spostavano a remi e calavano pesanti reti di fibre naturali. Continua.