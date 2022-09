Sul lago di Como arriva la fiaba a colori di Orticolario

Orticolario è l'evento culturale e artistico pensato per chi concepisce la natura come stile di vita. L’orologio non fa più tic tac e il tempo sembra essersi fermato in un’epoca non precisa. Il luogo è indefinito, è un parco, un giardino, ma potrebbe essere anche una foresta. L’atmosfera è rarefatta ed evoca il sogno, la magia, la fantasia. Ecco Orticolario 2022 che, in un mondo desideroso di tornare a correre, invita i suoi visitatori a rallentare il passo, a concedersi il tempo per riscoprire l’immaginazione. E con tutta l’inventiva di cui è capace, dopo due anni, volta nuovamente pagina organizzando la dodicesima edizione in presenza, aprendo i cancelli già dal giovedì, dal 29 settembre al 2 ottobre nel parco di Villa Erba, a Cernobbio (CO), sul Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti.

LA FISIONOMIA

Le coordinate sono certe: il titolo è “Groncioli di fiaba”, il tema è la “Fiaba”, la pianta protagonista il Bambù.

Nel vocabolario toscano i groncioli sono i tozzi di pane avanzato, il titolo evoca quindi tozzi di nutrimento puro, incontaminato, che salvano dalla fame di fantasia, e che hanno bisogno di essere salvati. Da sempre la fiaba cammina da un luogo all'altro, di memoria in memoria, di bocca in bocca. Svela la natura più nascosta dell’animo umano e contribuisce a far trovare la propria identità. Il paesaggio nella fiaba è luogo di meraviglia e di paura, di scoperta e di cambiamento. Il Bambù è un universo tutto da scoprire, ricco di varietà che proliferano in Asia, Europa, America e Africa, pianta dai mille usi e dalle molteplici proprietà, simbolo di resistenza: si piega ma non si spezza, letteralmente. Più info: https://orticolario.it/orticolario-2022-groncioli-di-fiaba/

ORTICOLARIO PER

L'essenza di Orticolario è evidente: è un viaggio intorno alla natura, tra giardinaggio, paesaggio, arte e design, tutti elementi che contribuiscono a solleticare una certa sensibilità, a creare un'idea evoluta di giardino, che può essere fuori e dentro le mura di casa, senza confini concettuali. Orticolario non è solo un garden show, né tantomeno una mostra- mercato, è soprattutto un evento culturale e artistico per la cultura del paesaggio che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo Amici di Orticolario che devolve poi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano. Queste stesse associazioni sono a loro volta impegnate attivamente in Orticolario.

L’OSPITE D’ONORE

L’importanza del fare cultura, quest'anno è sottolineata dalla scelta dell’ospite d’onore: Chantal Colleu-Dumond, direttrice del fiabesco Domaine de Chaumont-sur-Loire, nella Valle della Loira, in Francia, e del suo Festival International des Jardins, evento di notorietà internazionale che accoglie paesaggisti e ideatori di giardini da tutti i continenti. A lei viene assegnato il premio “Per un Giardinaggio Evoluto” 2022.

I PROGETTI

Una fiaba non è tale senza l’incipit, e il punto di partenza di Orticolario è il Padiglione Centrale, che ospita l’installazione “Reincarnazione-Circolazione della vita. La nascita di Kaguya

Hime”, firmata dal paesaggista giapponese Satoru Tabata | | ?? Enzo e ispirata alla più antica storia del Giappone, quella di Kaguya Hime. Da lì, ci si addentra nel centro espositivo e nelle installazioni nel parco, ispirate al tema dell’anno e selezionate tramite il concorso internazionale “Spazi Creativi”: il vincitore si aggiudica il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como”.

PIANTE, ARTE E DESIGN

Da non dimenticare l’ampia l'offerta di piante rare, insolite e da collezione proposte da selezionati vivaisti nazionali e internazionali, oltre che di artigianato artistico. E ancora installazioni d'arte (quest'anno sono ben sette) e di design (in particolare il progetto “DehOr. Design your horizon”, aree espositive e di relax realizzate da designer). Come non ricordare, poi, il programma di incontri culturali e di laboratori didattico-creativi per i bambini? Ricco e vario, conferma Orticolario come l’evento dedicato alla cultura del bello. Informazioni dettagliate su Orticolario 2022 sul sito continuamente aggiornato: https://orticolario.it/category/visitatore/

SOSTENITORI E PATROCINI

Orticolario 2022 è realizzato con: il sostegno di Mantero Seta; il contributo di L’Erbolario, Ethimo, Dodo Boutique Como, Bennet, Banca Generali e Larioin; il contributo tecnico di Associazione Italiana Bambù, Mida Ticket, Navigazione Laghi, Wide Group, Autovittani Srl, Vedetta 2 Mondialpol, Grafiche Tassotti, Tievent, San Carlo, Santa Margherita, Valverde e Mood. L'evento, inoltre, ha ottenuto il sostegno e il patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco, del Comune di Cernobbio e della Provincia di Como, oltre al patrocinio del Comune di Como e della Regione Lombardia. E per il 2022 (e già anche per il 2023) Regione Lombardia ha riconosciuto Orticolario come manifestazione di carattere internazionale.

Si ricorda, infine, la convenzione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) e AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).

VALE IL VIAGGIO

Orticolario è un ottimo spunto per un weekend sul Lago di Como, decisamente suggestivo in autunno. E il modo più glamour per raggiungere l'evento è via lago: un viaggio nel paesaggio del primo bacino, fino all’approdo nel parco, direttamente sul pontile di Villa Erba. Il servizio di battello navetta da Como (incluso nel costo del biglietto) è attivo sabato 1 e domenica 2 ottobre. Più info: https://orticolario.it/in-battello/

Sul fronte ospitalità, inoltre, a Cernobbio e dintorni c'è davvero l'imbarazzo della scelta: dai più esclusivi hotel in ville d'epoca a b&b per tutte le tasche.

Nota importante: quest’anno il biglietto è acquistabile solo online.

COLPO D’OCCHIO ORTICOLARIO 2022

29 settembre - 2 ottobre 2022, Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como

ORARI

Giovedì 29 settembre: ore 15.00 > 19.00

Venerdì 30 settembre. Sabato 1 e Domenica 2 ottobre: ore 9.00 > 19.00

L’ingresso all’evento è consentito fino alle ore 18.00

IL BATTELLO

Un servizio di battelli-navetta gratuiti per e da Villa Erba è attivo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 ottobre, con partenza da Como.

INGRESSO

Il servizio biglietteria è in collaborazione con MidaTicket che dona 1,00 euro al “Fondo Amici di Orticolario” per ogni biglietto acquistato.

Più info sul Fondo: https://orticolario.it/orticolario-per/ Il biglietto è acquistabile solo online. Prevendita inclusa.

Intero

Euro 19,00

Ridotto con codice

Euro 16,00 Tesseramento 2022 a enti e/o organizzazioni convenzionati Euro 00,00 Tagliando Raccolta Punti Bennet Club

Ridotto speciale

Euro 13,00 Pomeridiano dalle ore 16.00 (30 settembre e 1-2 ottobre)

Euro 35,00 Famiglia (2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni compiuti)

Ridotto gruppi Euro 13,00

Gratuito

Persone diversamente abili e un accompagnatore se previsto

Tessere AEFI e UFI 2022 > con verifica all’ingresso

Bambini fino a 14 anni

Più info sui biglietti d'ingresso: https://orticolario.it/biglietti-ingresso/ Bus-navetta gratuito dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico