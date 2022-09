Weekend con Photomaarc e le Case del Fascio, tutto il programma

Il concorso fotografico nazionale a cadenza annuale PHOTOMAARC, ideato e promosso dall'associazione Made in MAARC, giunto alla terza edizione intende proseguire l'indagine avviata sullo straordinario e variegato patrimonio architettonico italiano, realizzato nel periodo tra il 1925 e il 1945, con l'obiettivo di contribuire a liberare tale patrimonio da letture ancora connotate da considerazioni politico-ideologiche, valutandolo in termini di qualità architettonica e di adeguatezza urbanistica. Come nella prima edizione, il Concorso si rivolge ad un pubblico di partecipanti non solo di settore, ma a tutti coloro che sono interessati alla fotografia come strumento di indagine e conoscenza delle città, dello spazio urbano e dell'architettura nel suo rapporto con l'ambiente e il paesaggio e che vogliono condividere la propria lettura personale, supportandoci in una operazione aggiornata di mappatura della produzione architettonica tra le due guerre, che costituisce uno degli obiettivi del concorso PHOTOMAARC.

Quest'anno il Concorso è incentrato sul tema delle Case del fascio, opere realizzate in modo capillare su tutto il territorio nazionale, nello specifico, il bando propone un elenco di 148 opere che toccano tutte le regioni italiane. Sono stati scelti edifici che rispecchiano correnti architettoniche diverse tra loro, quindi architetture razionaliste, edifici che si rifanno ad una semplificazione delle forme di tipo protorazionalista, oppure di impronta classicista o pesantemente monumentalista: un panorama variegato e particolarmente interessante perchè esprime le diverse posizioni degli architetti nei confronti dell'architettura e dell'urbanistica moderne, posizioni che animavano l’acceso dibattito dell'epoca.

La premiazione e gli eventi collaterali si svolgeranno nel fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre: in questa edizione abbiamo voluto dare maggiore spazio a giovani artisti e musicisti, a sottolineare l’interesse di Made In MAARC/Photomaarc per i nuovi linguaggi artistico-architettonici, quelli che si svilupparono tra le due Guerre, ma anche quelli a noi contemporanei.

Venerdì 30 settembre la proiezione dalle 19.30 sulla Casa del Fascio di “Visioni razionaliste e non solo” aprirà le iniziative con la presentazione dei video di Talia Adami, Nicolò Bauce, Edoardo Bonacina ed Elisa Ceccoli, studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, a sottolineare lo stretto legame tra

arte e architettura che, in questo caso, tramite la facciata offre spazio e sostegno ai giovani artisti divulgando la conoscenza delle loro ricerche.

La giornata centrale di sabato 1 ottobre vede protagonisti i concorrenti vincitori del Concorso. Presso il Novocomum, sede dell’Ordine Architetti PPC di Como, al mattino si svolgerà la premiazione di Luca Marchi (1° premio), Andrea Martino (2° premio), Matteo Barisone (3° premio) e la consegna degli attestati ai tre menzionati e quattro segnalati. Seguirà la tavola rotonda a cui parteciperanno alcuni dei giurati, Gianni Biondillo, scrittore e architetto; Enrico Cano, fotografo; Lorenzo Degli Esposti, architetto, già direttore del Padiglione Architettura Expo 2015; Grazia Lissi, giornalista/fotografa; Giovanna Saladanna, grafica/architetto. Anche in questa edizione, i relatori avranno il compito di offrire un contributo di riflessione a partire dal tema del Concorso e dalle immagini dei partecipanti.

Nel pomeriggio Gianni Biondillo guiderà la visita alla Casa del Fascio attraverso il duplice sguardo e la duplice sensibilità, di architetto e di scrittore, che lo contraddistingue e da cui sono nate le tante pagine dedicate ai nostri maestri razionalisti. Sempre davanti alla Casa del Fascio, dalle 20.15 sulla facciata verranno proiettate le foto dei vincitori e le ulteriori 40 foto selezionate dalla Giuria: l’occasione si presterà ad un confronto diretto tra i diversi linguaggi utilizzati dagli architetti delle numerose case del fascio disseminate in tutta Italia e quello impiegato da Giuseppe Terragni per la straordinaria Casa del Fascio di Como.

La serata si chiuderà con il concerto di Cucina Sonora Il progetto Cucina Sonora nasce da un’idea di Pietro Spinelli, pianista di formazione classica che, dopo il diploma in conservatorio, ricerca nuove sperimentazioni sonore soprattutto nell’ambito dell’elettronica, fulcro del progetto.

In collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di Como la mattina di domenica 2 ottobre si svolgerà l’ultima iniziativa legata a Photomaarc 2022: dato il tema di quest’anno, si vuole ricordare il ruolo che l’arte ha avuto nella decorazione della Casa del Fascio di Como, per la quale Terragni incaricò Mario Radice. L’arch. Mario Di Salvo accompagnerà i partecipanti in Pinacoteca Comunale, attraverso un percorso dedicato al ‘900, agli artisti astratti di Como e alle ricerche in campo artistico che, analogamente a quanto avveniva per l’architettura, portarono Como all’avanguardia della sperimentazione artistica.

Programma

VENERDI’ 30 settembre

dalle ore 19.30 per tutta la notte | Casa del Fascio Piazza del Popolo

“Visioni razionaliste e non solo” - proiezione dei video di Talia Adami, Nicolò Bauce, Edoardo Bonacina, Elisa Ceccoli, studenti di NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

Modalità di partecipazione

all'aperto, libera

SABATO 1 ottobre

ore 10.00/13.00 | Novocomum, sede Ordine Architetti PPC Como, Via Sinigaglia 1

Tavola rotonda: “1925/1945 Case del Fascio: tra storicismo e sperimentazione”

Relatori: Gianni Biondillo, Enrico Cano, Lorenzo Degli Esposti, Grazia Lissi, Giovanna Saladanna Premiazione vincitori Concorso: 1° premio Luca Marchi (RM); 2° premio Andrea Martino (NA); 3° premio Matteo Barisone (AT); Giulia Cielo (TN) menzione; Fabio Gubellini (BO) menzione; Renato De Santis (NA) menzione; Luca Massari (FC); Roberta Fasola (CO); Claudio Zanirato (BO); Gianluca Milasi (RC).

Modalità di partecipazione

• In modalità webinar: per architetti, iscrizione sulla piattaforma im@ateria, con erogazione di 3 CF

• In modalità webinar: per chi non è iscritto all'Albo architetti, richiedere il link di partecipazione tramite email all'indirizzo formazione@ordinearchitetticomo.it

• In modalità diretta facebook: MAARC Museo virtuale Astrattismo e Architettura Razionalista Como

ore 16.00 | Casa del Fascio Piazza del Popolo

Visita guidata alla Casa del Fascio cura di Gianni Biondillo Modalità di partecipazione

• Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro martedì 20/09 su info@maarc.it sino ad esaurimento dei posti disponibili

dalle ore 20.15 per tutta la notte| Casa del Fascio Piazza del Popolo Proiezione delle foto vincitrici e delle migliori 40 foto partecipanti al Concorso Modalità di partecipazione

• All'aperto, libera

ore 21.00 | Casa del Fascio Piazza del popolo

Concerto di Cucina Sonora Modalità di partecipazione

• all'aperto, libera

DOMENICA 2 ottobre

ore 10.00 | Pinacoteca Comunale Via Armando Diaz 84

Visita guidata alla sezione ‘900 della Pinacoteca Comunale, a cura di Mario Di Salvo

Modalità di partecipazione

• Prenotazione obbligatoria dal 21/09 su info@maarc.it, sino ad esaurimento dei posti disponibili, biglietto d’ingresso in Pinacoteca € 3, pagamento al momento