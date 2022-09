Passeggiate creative sul lago di Como, il programma di ottobre

Il Sentiero dei Sogni, anche nel mese di ottobre. vi aspetta con un ricco programma di passeggiate e incontri. Qui sotto quelli già online, cui potete iscrivervi.

Passeggiata Letteraria - Brunate

Sabato 1° ottobre, Parco Marenghi San Maurizio, Brunate ritrovo ore 15. Una passeggiata nel parco più panoramico del lago di Como con uno dei maggiori poeti contemporanei, Mario Santagostini, e il suo ultimo libro ("Il libro della lettera arrivata, e mai partita", Garzanti), tra i più belli degli ultimi anni, che si è recentemente aggiudicato il Premio Carducci a Pietrasanta. Le poesie di Santagostini dialogheranno con il paesaggio circostante e la sua storia: la fine del fascismo e le architetture di Sant'Elia, che riguardano fortemente Brunate, e Milano, di cui nelle giornate di cielo terso di può ammirare lo skyline dal Parco Marenghi. Vi raccomando particolarmente questa iniziativa: è un'occasione preziosa poter ascoltare direttamente la voce dei maestri della nostra letteratura e potervi entrare in dialogo. In caso di maltempo l'incontro con Santagostini si terrà nell'auditorium della biblioteca di Brunate. Partecipazione gratuita con iscrizione qui.

In vino veritas - Poeti sotto torchio

Sabato 8 ottobre. R?itrovo ore 14.30 in piazza IV Novembre a Faggeto Lario (Co), località Palanzo. Passeggiata creativa dedicata a vino e poesia, in occasione della Sagra del torchio. Prendendo spunto dal capitolo dedicato al vino nella "Naturalis Historia" di Plinio il Vecchio, si attraverseranno terreni un tempo coltivati a vigneti, raccontando il legame storico tra i paesaggi terrazzati del lago di Como e la coltivazione della vite e leggendo poesie sul tema. C?onduce Pietro Berra, giornalista e poeta. Letture dei poeti Vito Trombetta, Diego Conticello, Mirna Ortiz e Wolfango Testoni. I volontari dell'Associazione Amici del Torchio di Palanzo illustreranno il funzionamento del gigantesco torchio cinquecentesco e la storia della sagra cui ha dato vita. L?unghezza del percorso 3km, senza salite impegnative, ma con tratti su sentiero. Consigliate scarpe da trekking. Fine prevista per le ore 17.30 P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link

Contrabbandieri di bellezza

R?itrovo alle ore 14.30 alla casetta per lo scambio libri presso il valico pedonale di Roggiana (Maslianico, in fondo a via Scaletto). Il percorso transfrontaliero di 3.2 chilometri, all'andata su strada, al ritorno dai sentieri soprastanti, seguirà le orme di Luigi Dottesio, tra i promotori della Tipografia Elvetica di Capolago (CH) nonché principale diffusore dei libri vietati in Italia dal regime austriaco, impegno che pagò con la vita (catturato proprio a Roggiana, fu impiccato a Venezia nel 1851). La sua storia e letture legate alla sua figura, di intreccerà con quella di altri personaggi che espatriarono dallo stesso valico (Foscolo e Mazzini in epoca risorgimentale e una famiglia ebrea nel 1943). La passeggiata avrà come tappa finale la Vitivinicola Cernobbio, che è tornata a coltivare la vite anche dalla parte italiana del confine e a produrre un vino invecchiato secondo una tecnica antica nelle profondità delle acque del lago di Como. Conduce Pietro Berrra, letture di Lorena Mantovanelli, intervento del sindaco di Maslianico Tiziano Citterio e della vice sindaco Irma Bassotto. R?accomandate scarpe da trekking. P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link

Nel nome di una donna

S?abato 22 ottobre, ritrovo ore 14.15 presso la Basilica di San Carpoforo in via San Carpoforo a Como. C?onduce Pietro Berra, giornalista e scrittore. Interventi di Giancarlo Frigerio, presidente Società Archeologica Comense, Luigi Picchi, poeta e biografo di Plinio il Vecchio, e don Saverio Xeres, docente di Storia della Chiesa e saggista. Letture di autori antichi e di testi dedicati a Plinio il Vecchio da contemporanei: Lorena Mantovanelli. Il percorso intreccia il tema del Lake Como Walking Festival, ovvero il Lario romantico nel ricordo del bicentenario della morte del poeta Percy Shelley, studioso e traduttore dei Plinii, e la nuova mappa di Como romana raccontata attraverso i suoi personaggi in fase di pubblicazione da parte del Comune di Como nell'ambito del Pic-Un tesoro di territorio. Camminando dalla prima chiesa comasca, San Carpoforo, sorta sulle rovine di un tempio di Mercurio, fino alla Terme di Como romana, si incontreranno e scopriranno tanti personaggi che hanno abitato a Novum Comum o che l'hanno visitata e descritta: in primis i due Plinii e i loro familiari, il fondatore della città Giulio Cesare, poeti come Cecilio e Catullo, il primo cristiano sepolto a Como, Annulei, e tanti altri. P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link

E infine...

Pietro Berra, presidente dell'associzione Sentiero dei Sogni, anticipa che domenica 30 ottobre concluderanno il mese con un'inedita "Passeggiata col vampiro", dai giardinetti di via Traù a Tavernola, dove inaugureremo una nuova casetta dei libri della Lake Como Poetry Way, passando per Villa Sucota, Villa del Grumello e Villa Olmo, dove leggeremo brani del "Vampiro" di Aleksej Tolstoj, ambientato proprio nella zona di Como tra il Borgo Vico e Tavernola.