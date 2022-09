Il mestiere della pesca sul Lago di Como, la mostra di Francesco Soletti in Tremezzina

A Villa Mainona a Tremezzo, sede del Museo del Paesaggio del Lago di Como, sabato 1 Ottobre 2022 alle ore 16.00 verrà inaugurata la mostra di Francesco Soletti “Il mestiere della pesca sul Lago di Como” organizzata dal Comune di Tremezzina e dalla Associazione Turistica Tremezzina in occasione dell’«Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura» e in concomitanza con la rassegna «Tremezzina Gastronomica» (1 ottobre – 4 dicembre).

La mostra

La mostra è il punto di arrivo di un’attività di ricerca condotta negli anni e di un reportage fotografico svolto in Tremezzina nell’estate del 2022. Una prima sezione fotografica, di carattere storico, ravviva la memoria del tempo in cui i pescatori si spostavano a remi e calavano pesanti reti di fibre naturali. L’attualità riguarda poi il quotidiano dei pochi irriducibili professionisti tremezzini e l’attività di una premiata azienda locale, specializzata nella lavorazione gastronomica del pesce di lago. Alcune immagini raccontano del giorno i cui il pesce del lago di Como è stato protagonista di un laboratorio d’alta cucina alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA presso la Reggia di Colorno (PR). In chiusura, l’argomento che proietta verso il futuro: l’attività dei centri ittiogenici che lavorano per riportare le acque del lago alla loro risaputa generosità di pesce.

L’autore

Francesco Soletti, laghée tremezzino classe 1959, è docente del corso di laurea in “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca, dov’è titolare del «Laboratorio di Turismo Enogastronomico». Collaboratore abituale de «La Provincia», al suo attivo ha numerose pubblicazioni in materia di tradizioni alimentari tra cui «Il grande mosaico della cucina italiana» per il Touring Club Italiano (2009). Riguardo al territorio della Tremezzina ha pubblicato: Velarca, una casa-barca sul lago di Como (2013 ); La torre di Spurano (2018); Isola Comacina, 1920-2020 (2021).

La circostanza

La mostra avviene in occasione dell «Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura», indetto dalla FAO (Food and Agriculture Organization), l’agenzia delle Nazioni Unite che tratta di politiche alimentari a livello globale. Questa iniziativa si fonda sulla consapevolezza che i due terzi del pescato mondiale deriva dall’attività di una miriade di piccole comunità marittime o d’acque interne. “Small in scale, big in value”, è lo slogan adottato dalla FAO per sottolineare come la pesca artigianale, per quanto “piccola in scala”, abbia “grande valore”. Migliorare l’efficienza e la consapevolezza ambientale di queste piccole comunità di pescatori può dunque avere grande importanza per il futuro delle nazioni in via di sviluppo.

Info

La mostra, compresa nel biglietto di ingresso del museo, sarà visitabile dal 1 ottobre al 6 novembre 2022 dal giovedì alla domenica negli orari di apertura 10.00-12.00, 14.00-18.00. Per informazioni Museo del Paesaggio del Lago di Como, via Regina 22, Località Tremezzo, Tremezzina (CO), tel. 0344 533023, mail museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it.