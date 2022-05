Orticolario torna in presenza a Villa Erba

Dal 29 settembre al 2 ottobre, torna finalmente Orticolario a Villa Erba di Cernobbio. Dopo due anni di forzata assenza a causa della pandemia, la popolare rassegna ideata da Moritz Mantero torna quindi ad affacciarsi sul lago di Como ritrovando così il suo pubblico in presenza.

La Fiaba è il tema

Dalla notte dei tempi la fiaba cammina da un luogo all’altro, vive nella narrazione e nell’ascolto, viaggia di memoria in memoria e di bocca in bocca. Racconta l’anima dei popoli, il fluire dell’esistenza e delle sue verità, ma è al contempo territorio del meraviglioso, dove tutto può accadere. Nel viaggio iniziatico della fiaba, il paesaggio è teatro di eventi e artefice di metamorfosi, spazio dove la natura, portale verso il soprannaturale, racconta il suo antico rapporto con l’uomo. Dalle più arcaiche alle future, dalla foresta al giardino, lungo sentieri ancestrali e simbolici, le fiabe sono lo specchio che riflette la parte più profonda di ognuno di noi.

Il Bambù è la pianta

Quando si entra nel mondo dei bambù, ci si trova fra nani alti dieci centimetri e giganti che sfiorano i quaranta metri. In Asia, in Europa, in America e in Africa, il loro popolo vive dal livello del mare alla montagna e cresce con un’incredibile rapidità. Da un antico mistero custodito nella fioritura, ai falsi miti e alle verità, nuove e antiche storie riecheggiano tra le foglie e le canne di bambù.

Il programma ufficiale verrà presentato nelle prossime settimane.