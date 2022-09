Temporali sino a venerdì, soleggiato nel weekend

Torna domani qualche pioggia ma soprattutto sono attesi temporali più intensi nell'ultima giornata di settembre. Meglio invece il debutto di ottobre, che gli analisti di 3bMeteo prevedono ampiamente soleggiato. Vediamo quindi nel dettaglio le prossime giornate.

Giovedì 29 settembre

A Como nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2545m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Venerdì 30 settembre

A Como dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2313m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Weekend

Sabato 1 ottobre

Deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. Torna a splendere il sole ovunque con qualche residua nube al mattino e qualche velatura durante il giorno. Clima molto fresco al mattino con minime tra 10 e 11, più mite di giorno con punte massime di 21°C. A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3825m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 2 ottobre

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3825m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.