5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Secondo fine settimana dell'anno con il meteo che potrebbe giornate fredde ma serene. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo tranquillo weekend dopo settimane di feste. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como da venerdì sino a domenica.



Continuano gli appuntamenti in Spina Verde per andare alla scoperta del Parco Regionale anche in questa suggestiva stagione, che ci regala colori e paesaggi particolari e ricchi di fascino. Qui sotto i dettagli delle proposte. Tour Cava e Castel Baradello. Domenica 14 e 28 gennaio ore 10.30. Una visita guidata circondati dal Parco Regionale Spina Verde, alla scoperta di due significativi siti, ricchi di storia e bellezza. Continua

2 . Dinosaur Live

L’evento Dinosaur Live Tour ritornerà a Como al Teatro Spazio Gloria con un’unica data nel 2024: domenica 14 Gennaio alle ore 11. Per chi non lo conoscesse già si tratta dell’unico spettacolo sui dinosauri in versione “teatrale”. Ci sarà la possibilità per tutti i bambini di toccare e vedere da vicino i giganti del passato. La storia, vedrà protagonisti alcuni esploratori alla scoperta del mistero della “Tavola del Tempo”. Uno spettacolo indimenticabile, divertente ma soprattutto emozionante. Continua

3 . Degustazioni popolari

Terza serata per festeggiare un anno di Enoteca Popolare Degustazione in compagnia degli amici di Umaia, piccola comunità agricola nata a Carezzano (Alessandria) nel marzo del 2021. Composta da 4 nuclei familiari, praticano la viticoltura su piccola scala e l’agricoltura di sussistenza su grande scala, credono nella collettività e nel lavoro manuale. I loro principi gli impediscono di avvalersi di mezzi meccanici pesanti, di gestire superfici oltre la loro portata, di contare sulla collaborazione di cooperative di servizi con lavoratori sottopagati. Una storia tutta da assaporare. Continua

Il progetto, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curata da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Cosmos, che si tiene a Villa Olmo fino al 28 gennaio 2024, Continua