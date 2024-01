Che tempo farà nel weekend

Correnti di aria fredda in afflusso dall'Europa nordorientale stanno generando un'area depressionaria sugli stati centro-occidentali del Continente, in particolare sulla Francia. Questa continuerà a richiamare per qualche giorno flussi freddi fin sull'Italia, responsabili oltre che di un generale calo delle temperature, anche di condizioni di instabilità su molte delle nostre regioni. L'interazione tra l'aria fredda e l'instabilità permetterà alcune nevicate a quote basse, seppur di debole intensità, specie sul medio versante adriatico. Ma vediamo, scampato come sembra il pericolo neve, le previsioni per il weekend a Como.

Venerdì 12 gennaio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1514m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 13 gennaio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2005m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 14 gennaio

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2091m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.