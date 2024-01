Arriva la neve anche in città, ecco quando

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, l'inverno sembra voler davvero alle porte. Il vortice formatosi intorno all'Italia tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di questa comincerà a richiamare correnti fredde di estrazione artica verso il Mediterraneo centrale, che da martedì tenderanno a spostarsi verso est puntando la Penisola Balcanica. Contemporaneamente il flusso di aria fredda genererà anche un'altra area depressionaria sull'Europa centro-occidentale, più precisamente sulla Francia, che continuerà a richiamare per qualche giorno flussi freddi orientali sull'Italia, responsabili oltre che di un generale calo delle temperature, anche di condizioni di instabilità su molte delle nostre regioni. Su quelle settentrionali l'interazione tra l'aria fredda e l'instabilità permetterà alcune nevicate localmente fino in pianura, seppur di debole intensità, a quote collinari sul medio versante adriatico. Ma vediamo nel dettaglio, in attesa di capire se verrà confermato l'atteso deciso miglioramento per il prossimo weekend, le previsioni meteo a Como per questa settimana.

Martedì 9 gennaio

Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli nevicate serali, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 10 gennaio

cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 274m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 11 gennaio

Sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.