A Como arriva aria artica e le temperature scendono sotto zero: ecco quando

Nulla di eccezionale, ma in linea con la stagione invernale anche a Como arriva il freddo.

"Sarà un'irruzione invernale più che normale", ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.Il freddo dovrebbe arrivare nella giornata di martedì 9 gennaio, quando il vortice ciclonico sul Sud Italia "si sarà ormai definitivamente allontanato verso la Grecia e la Turchia". "Il tempo sarà essenzialmente governato dal flusso di correnti fredde che continueranno ad affluire dai Balcani - ha precisato Migliore -. L'arrivo di queste correnti sull'Europa occidentale metterà in campo un nuovo vortice dalla posizione ancora incerta ma probabilmente tra la Spagna e le Baleari. Sull'Italia avremo ancora degli addensamenti, in parte al Sud, in parte sull'Adriatico e al Nordovest. L'ulteriore abbassamento delle temperature su questi due ultimi settori potrà favorire dei fenomeni nevosi fino a bassa quota sul Piemonte occidentale e fino a quote di medio e bassa collina sull'Adriatico centrale".

Le temperature a Como scenderanno sotto lo zero a partire dalla notte di giovedì 11. Anche nelle prime ore del mattino di giovedì e venerdì le temeparture saranno intorno ai -2° ma durante il giorno la massina sarà comunque stabile a 6-7°.