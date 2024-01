Dinosauri a teatro: una domenica "mostruosa" allo Spazio Gloria

L’evento Dinosaur Live Tour ritornerà a Como al Teatro Spazio Gloria con un’unica data nel 2024: domenica 14 Gennaio alle ore 11. Per chi non lo conoscesse già si tratta dell’unico spettacolo sui dinosauri in versione “teatrale”. Ci sarà la possibilità per tutti i bambini di toccare e vedere da vicino i giganti del passato. La storia, vedrà protagonisti alcuni esploratori alla scoperta del mistero della “Tavola del Tempo”. Uno spettacolo indimenticabile, divertente ma soprattutto emozionante. Prevendite disponibili su www.wowticket.it. Infoline 351.7408187.