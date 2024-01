Villa Pizzo, magie d'inverno sul lago di Como

Nuovo anno, tempo di buoni propositi anche per Villa Pizzo a Cernobbio Dopo un triennio di prime aperture al pubblico, dapprima timide (anche in concomitanza con il post-covid) e successivamente più decise e frequenti, con un 2023 che ha ospitato oltre 50 visite guidate per “viaggiatori culturali”, il 2024 si prospetta un anno ancor più prospero per Villa Pizzo, una delle dimore storiche più antiche del Lago di Como. Le aperture al pubblico, a differenza dei tre anni addietro, iniziano fin dal primo mese dell’anno, con già sei passeggiate guidate fissate nelle seguenti date: domenica 14 gennaio, sabato 20 gennaio e sabato 27 gennaio (ore 10.00 e ore 14.30).

Niente stop invernali, dunque, ma dopo una brevissima pausa natalizia si inizia subito con le passeggiate d’inverno, armati di tisane calde e tanta meraviglia – perché sul lago, si sa, la meraviglia è garantita tutto l’anno. Seconda novità 2024: Villa Pizzo ha creato una newsletter mensile con cui non solo informare cittadini e turisti in merito alle sue iniziative, ma anche per condividere storie, curiosità e bellezza. Le iscrizioni possono avvenire tramite il sito della Villa (www.villapizzo.com). E poi, con l’inoltrarsi della bella stagione, le sorprese saranno tante: visite tematiche, collaborazioni, eventi culturali e attività per famiglie sono nella “to do list” 2024 di Villa Pizzo, con l’obiettivo di offrire, per tutto l’arco dell’anno, l’opportunità di visitare il diamante rosa del Lago di Como