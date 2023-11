Vignaioli & Vinili da Brillo: abbinamenti in cucina col produttore

Come una b-side di Strade Blu Live, è partita un'altra piccola rassegna guidata dalla musica, dal vino naturale e soprattutto dalla buona cucina. In questa occasione, rigorosamente di lunedì, sarà l'Osteria Brillo a ospitare una volta al mese Vignaioli & Vinili. Dopo il primo appuntamento con Enrico Cauda, l'11 dicembre sarà la volta di Mirco Pauletti e Daniela Marchini con i vini della loro azienda Gemma di San Colombano al Lambro, Collina del Milanese.

Il programma

Vignaioli e Vinili da BRILLO

Naturalmente di Lunedì

Abbinamenti in cucina col produttore

11 dicembre 2023 . ore 19.30

3 vini . 3 dischi . 3 portate . 40 euro a persona

Prenotazioni: 031 718 8628

Gli ospiti

Mirco Pauletti e Daniela Marchini

Gemma . Collina del Milanese . Lombardia

presentazione e musica a cura di Maurizio Pratelli

Nel piatto e nel bicchiere

Chèrmisì

Uovo morbido . verza . quartirolo e noci

Davide Van De Sfroos . Manoglia

Lunantico

Risotto giallo allo zafferano

Enzo Jannacci . Foto Ricordo

Malìa

Ossobuco

Mauro Ermanno Giovanardi . La mia generazione

Gemma

Già appassionati di viticoltura per averla respirata e vissuta nei rispettivi nuclei d’origine e dopo una stagione di esperienza sul campo da Luca Francesconi (Josef), ci dedichiamo dal 2018 al nostro progetto famigliare di viticoltura naturale. Per il forte legame che sentiamo con la città di Milano, decidiamo di coltivare la vite proprio sulla sua storica collina di appartenenza: la Collina del Milanese, più precisamente a San Colombano al Lambro. L’intento è quello di produrre un vino di qualità artigianale che preservi la biodiversità dell’ecosistema vigneto (qui siamo in un’Oasi protetta) con pratiche sostenibili e meno invasive possibili, rispettando la salute di chi vorrà berlo.

"Recuperiamo piccoli appezzamenti che, essendo venute a mancare le persone che se ne occupavano - speigano Mirco Pauletti e Daniela Marchini -sarebbero stati destinati all’espianto. Contribuiamo così al mantenimento di quanto abbiamo ricevuto in custodia da chi ci ha preceduto. Il vigneto principale è composto da viti di 15 anni coltivate a Guyot (50% Syrah e 50% Cabernet Sauvignon); successivamente abbiamo preso in gestione un piccolo vigneto di Merlot accatastato nel 1978. Ad oggi in cerca di autoctoni a bacca rossa e bianca. Curiamo e studiamo personalmente i tagli per i nostri vini.

"Le etichette, da noi ideate e realizzate, sono frutto di una felice collaborazione con Alberto Casiraghy (liutaio, editore artigiano, aforista, illustratore e pittore) che ci ha concesso l’utilizzo di alcuni simboli a caratteri tipografici mobili (la parte inferiore di ogni etichetta), scelti insieme nell’archivio della sua casa editrice Pulcinoelefante. La sua storia si lega indissolubilmente a quella della città di Milano. Alberto Casiraghy ha raccolto, editato ed illustrato oltre mille aforismi, poesie e ricordi della poetessa milanese Alda Merini. Il Comune di Milano ha inoltre, da poco acquistato un tesoro editoriale di più di 10.000 libri d’artista da lui realizzati, destinandoli alla Casa Museo Boschi Di Stefano".