5 cose da fare a Como e dintorni nel lungo weekend di Pasqua

Ultimo fine settimana di marzo con il meteo che promette però molta pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo lungo weekend di Pasqua. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a Pasquetta.

1 . La Crus Live

Parlare dei La Crus, a quasi vent’anni dall’ultimo album di inediti (“Infinite possibilità” del 2005), significa affondare le mani in una stagione straordinaria per la musica italiana. Quella che negli anni ’90 ha seminato bellezza, innovazione e qualità artistica assoluto rilievo. Una stagione preziosa che ha avuto proprio nell’ensemble milanese dei protagonisti assoluti. L’ampio consenso di pubblico e di critica, i numerosi premi raccolti, i teatri stipati di pubblico, le emozioni che la loro canzone ha suscitano ne certifica l’importanza, la statura artistica. Il nuovo album, "Proteggimi da ciò che voglio”, sarà presentato giovedì 28 marzo alle 20.00 nell’auditorio della RSI. Continua

2 . Flamenco al Gloria

Contaminazioni è un’iniziativa di ecoinformazioni, Arci Como e Hindo Flamenco Collective. Appuntamento al Gloria in via Varesina 72 a Como giovedì 28 marzo alle 21. Hindo Flamenco Collective è un progetto che nasce dall’incontro di Alessandro Martin e Leo Vertunni, due musicisti radicati nel proprio stile musicale, alla ricerca di un linguaggio comune, che possa far dialogare il flamenco con la musica classica indostana, musiche tanto diverse quanto affini tra loro, apparentemente lontane, ma legate da una radice comune che è anche una storia di popoli con loro vicissitudini. Affiancati da Manish Madankar al tabla e Elena “la Nena” alla danza flamenco, esploreranno insieme l’essenza di due sistemi musicali raffinati, ripercorrendo le melodie del flamenco e trovandone risonanza nei raga indiani, in un continuo dialogo tra unisoni e scambi ritmici e lo zapateado del baile sostenuto dal vistoso tappeto ritmico del tabla.

3 . Officina Live

Venerdì 29 marzo, all'Officina della Musica di Como, Ppresentazione del nuovo album (pubblicato venerdì 1 marzo 2024) di Bruce Sudano, “Talkin' Ugly Truth, Tellin' Pretty Lies”, il cantautore statunitense che ci ha da sempre abituati a storie d'amore, di cuori spezzati, sofferenze e spiritualità. Sarà introdotto, con una breve intervista, a L’Officina della Musica, dal giornalista e critico musicale de La Provincia, Alessio Brunialti. Sudano inizia a suonare all'età di 13 anni nella sua prima band per poi continuare a formarne di nuove: dai The Silent Souls, ai Doctors We’re Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive N Kickin e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Continua

La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Per la prima volta il mercatino pasquale non coinciderà con l'avvio del Luna Park, bocciato dal Comune di Como. Continua