Contaminazioni: Hindo Flamenco Collective allo Spazio Gloria di Como

Contaminazioni è un’iniziativa di ecoinformazioni, Arci Como e Hindo Flamenco Collective. Appuntamento al Gloria in via Varesina 72 a Como giovedì 28 marzo alle 21.

Hindo Flamenco Collective è un progetto che nasce dall’incontro di Alessandro Martin e Leo Vertunni, due musicisti radicati nel proprio stile musicale, alla ricerca di un linguaggio comune, che possa far dialogare il flamenco con la musica classica indostana, musiche tanto diverse quanto affini tra loro, apparentemente lontane, ma legate da una radice comune che è anche una storia di popoli con loro vicissitudini. Affiancati da Manish Madankar al tabla e Elena “la Nena” alla danza flamenco, esploreranno insieme l’essenza di due sistemi musicali raffinati, ripercorrendo le melodie del flamenco e trovandone risonanza nei raga indiani, in un continuo dialogo tra unisoni e scambi ritmici e lo zapateado del baile sostenuto dal vistoso tappeto ritmico del tabla.

Alessandro Martin, chitarrista flamenco, allievo del Maestro Paco Peña, vive per diversi anni in Andalusia,

da cui parte per diversi viaggi per portare la sua musica a contaminarsi di molteplici influenze. Vive in India per lunghi periodi di tempo collaborando a progetti musicali con importanti artisti locali.

Leo Vertunni è un sitarista concertista di fama internazionale, specializzato nel repertorio classico

indostano, con una vasta esperienza di commistione musicale (flamenco, musica turca, jazz, classica

occidentale, elettronica). Ha pubblicato per Universal, Sony e altre etichette più specializzate. Ha studiato lo strumento e continua ad approfondirlo con il maestro Avaneendra Sheolikar, e ha conseguito una laurea in Indologia a Bologna e un master in Arti performative a Londra. Dal 2019 è docente presso il Conservatorio di Vicenza e segue progetti con altre istituzioni culturali (Santa Cecilia di Roma, Mudec di Milano, Accademia Penderecki di Cracovia). Ha curato trasmissioni sulla musica indiana per la RAI e l’RSI.

Manish Madankar ha avuto per maestri i principali esponenti del tabla in India. Musicista e insegnante, si è esibito in tutta l’India, in Europa, Asia e Russia come solista, accompagnatore di musica strumentale, voce, danza kathak, musica fusion e musica orchestrale.

Elena “La nena” inizia lo studio della danza dalla prima infanzia e comincia a ballare in Italia flamenco professionalmente a soli 15 anni. Diplomata al conservatorio di danza di Madrid con la maestra Rafaela Carrasco attualmente vive a Siviglia, dove collabora con importanti artisti del panorama flamenco.

E’ richiesta una sottoscrizione di 15 euro, 10 euro per i soci Arci di tutti i circoli. L’ingresso è a offerta libera per i soci Arci ecoinformazioni e gratuito per le persone in carico al progetto Stand up. Info e prenotazioni ecoinformazionicomo@gmail.com, tel 3473674825.