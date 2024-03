Che tempo farà a Pasqua a Como e provincia

Raffiche di vento in pianura, pioggia ovunque e possibili nevicate in montagna. Che tempo farà a Pasqua?

A illustrare le previsioni per i prossimi giorni e per la settimana Santa è Daniele Berlusconi, metereologo di 3bmeteo.com.

"È alle porte un nuovo cambio dello scenario meteorologico sul Nord Italia e in Lombardia proprio nel corso della Settimana Santa. Dopo la parentesi più soleggiata degli ultimi giorni, da martedì 26 marzo torneranno infatti a farci visita le piovose perturbazioni atlantiche che ci interesseranno a più riprese fino all'inizio di Aprile. La prima perturbazione ci raggiungerà già martedì con il ritorno di nubi, piogge, generalmente deboli, e neve in montagna dai 1000-1200 metri, mentre mercoledì 27 è attesa la parte più attiva della perturbazione con piogge persistenti e a carattere di rovescio, anche sulle province di Milano, Como, Monza e Brescia, nonché altre nevicate in montagna ma solo sopra i 1400-1800 metri a causa della presenza di venti più miti di scirocco. Le temperature caleranno nei valori massimi e non supereranno i 10-13°C in pianura, mentre le minime saranno in aumento a causa delle nubi. Sono attese raffiche di vento in pianura padana fino a 40/60 Km/h specie sul bresciano".

A seguire il tempo si manterrà spiccatamente variabile nelle giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato Santo con qualche altra pioggia sparsa a più riprese, più diffusa sui rilievi, intervallata da pause asciutte e qualche schiarita. Il contesto climatico non sarà particolarmente freddo con valori diurni anche prossimi o intorno ai 20°C in pianura. Nel contempo un'altra area di bassa pressione si andrà organizzando sull'Europa occidentale e avanzerà verso l'Italia proprio durante il weekend pasquale. Con ogni probabilità dunque le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno guastate dalla pioggia che potrà essere anche diffusa e abbondante".