Che tempo farà nel lungo ponte del 25 aprile

L'afflusso di correnti artiche verso il Mediterraneo centrale che sta caratterizzando l'avvio della settimana proseguirà anche nei prossimi giorni e fino a mercoledì continuerà ad alimentare una vasta area depressionaria che coinvolgerà anche l'Italia. Sullo Stivale dovremo quindi aspettarci condizioni di instabilità martedì al Centro-Nord, con nuove occasioni per nevicate a quote decisamente insolite per il periodo, a tratti fino in collina. Mercoledì l'instabilità e l'aria fredda si estenderanno fino alle regioni meridionali, con tempo in peggioramento e nevicate sull'Appennino, mentre sulle regioni settentrionali le condizioni cominceranno a migliorare a partire dal Nordovest. Ecco nel dettaglio il tempo previsto dagli esperti di 3bMeteo per il ponte del 25 aprile a Como.

Giovedì 25 aprile

I cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1417m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 26 aprile

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1522m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 27 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1665m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 28 aprile

Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2360m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.