Ecco quando arriva la Fiera di Pasqua, tutte le date

La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Per la prima volta il mercatino pasquale non coinciderà con l'avvio del Luna Park, bocciato dal Comune di Como. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i divieti nella zona. Il divieto di sosta con rimozione forzata scatterà in particolare dalle 7 di mercoledì 27 aprile alle ore 24 di lunedì 1 aprile lungo Viale Varese nell’area normalmente adibita a parcheggio.