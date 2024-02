Quest'anno a Como il luna park non ci sarà

La decisone del Comune di Como di ridurre drasticamente l'area occupabile dal luna park nella piana di Muggiò non è in discussione. I giostrai (circa una cinquantina come singoli esercenti attività di spettacolo viaggiante più altri riuniti quali rappresentanti legali di tre distinte associazioni sindacali) hanno provato ad opporsi in sede legale a tale decisione che, di fatto, ha ridotto dell'85% la porzione di suolo dedicata al consueto luna park, ma il Tar della Lombardia ha respinto il loro ricorso.

I giostrai hanno impugnato innanzitutto la delibera della giunta del sindaco Rapinese del marzo 2023, avente ad oggetto la “Riorganizzazione delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante”. In subordine hanno impugnato anche la determina dirigenziale che dava seguito alla decisione dell'esecutivo di Palazzo Cernezzi, fino ad arrivare all'impugnazione anche dell'avviso di selezione pubblica per lo svolgimento del Luna Park 2024. Selezione alla quale nessuno si è presentato. Dunque, il bando che scadeva il 15 gennaio 2024 è andato deserto. Tradotto: quest'anno il luna park a Como non ci sarà.

Il Tar, come detto, ha respinto il ricorso dei giostrai e ha compensato le spese legali. Ecco cosa scrivono i giudici della sezione quinta nell'ordinanza pubblicata a fine gennaio: "la mancata presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park 2024 entro la data fissata dall’art. 23 del Regolamento comunale, la cui applicazione al caso concreto è invocata dagli stessi ricorrenti, sembra privare gli stessi dell’interesse ad impugnare tanto l’Avviso di selezione pubblica per lo svolgimento del Luna Park 2024, con la relativa determina di approvazione, quanto la presupposta d.G.C. n. 76/2023, approvata in attuazione dell’art. 3 dello stesso Regolamento, di cui alla d.C.C. n. 79/2016".