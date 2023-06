Cinema Astra, grande festa per la chiusura della stagione con l’attrice Elena Lietti 

Dall’ 11 al 15 giugno grande festa al Cinema Astra di Como con incontri, dibattiti e film con biglietto a soli 3,50 euro. La direzione vuole chiudere questa prima stagione del Cinema Astra facendo quello che gli piace di più: mostrate dei bei film e accompagnandoli con discussioni e ospiti speciali.

E la Festa non poteva aprirsi con ospite più gradito! In questa stagione l'abbiamo vista in tantissimi film: da Siccità a Il grande giorno, da Il primo giorno della mia vita fino a II Sol dell'avvenire.

Elena Lietti, tra la'altro recente protagonista del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, il già citato Il grande giorno, girato interamente sul lago di Como a Villa Melzi,.sarà presente domenica 11 giugno alle ore 20:30 per presentare Le otto montagne in cui recita la parte della madre. Momento più conviviale e centrale per chi volesse partecipare alla vita del Cinema Astra è l’incontro di martedì 13 giugno alle ore 18.00 dal titolo "Quale Astra per il futuro?". Per l'occasione verranno presentati i risultati delle presenze dei primi sei mesi e le risposte dei 400 questionari di gradimento raccolti nel mese di maggio.