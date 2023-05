Arriva su Prime "Il grande giorno" di Aldo, Giovanni e Giacomo girato sul lago di Como

Un film ambientato quasi completamente sul lago di Como, con Villa Melzi a Bellagio, la perla del Lario che ospite molte sontuose dimore, scelta quale location dove si svolge il matrimonio e gran parte delle vicende narrate, anche se non mancano scene in motoscafo, sul piroscafo e persino un tuffo di Aldo nel lago per rimediare a uno dei suoi guai. Ovviamente stiamo parlando de Il grande giorno, la pellicola che ha riportato sul grande schermo Aldo, Giovanni e Giacomo, da oggi disponibile per la visione anche sulla piattaforma streaming Prime.

Il Grande Giorno è la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio. In una grande villa, sita sul lago di Como, si accingono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e anche quello dei loro genitori, in particolare dei padri Giovanni e Giacomo. I due sono amici d'infanzia, hanno frequentato le stesse scuole e condiviso ogni cosa, dalla'azienda familiare Sagrate Arredi fino alle vacanze. Ora il matrimonio tra i rispettivi figli va ulteriormente a confermare questa amicizia di lunga data, indissolubile e fraterna.

Per queste nozze non hanno badato a spese: hanno organizzato ben tre giorni di festeggiamenti, chiamato un Cardinale per celebrare il matrimonio, servito vini prestigiosi e contatto chef stellati; insomma, il meglio del meglio. Inoltre, l'organizzazione è stata affidata a un maître, molto caro, noto come "il Riccardo Muti del catering".

Alla festa, però, si presenta in compagnia di Margherita, ex moglie di Giovanni, anche Aldo, il nuovo compagno della donna. Un uomo simpatico ed espansivo, ma soprattutto casinista, che finisce per abbattersi sulla celebrazione come un vero e proprio tornado con diverse gaffes e incidenti molto costosi. Nonostante Giovanni e Giacomo provino in ogni modo a contenere il caos creato da Aldo, quest'ultimo finisce per essere solo una misera goccia che fa traboccare un vaso già colmo. È così che viene a galla un malessere fino a quel momento nascosto, che rischia di mandare all'aria non solo l'amicizia storica tra Giacomo e Giovanni, ma lo stesso matrimonio. L'irruento arrivo di Aldo porterà tutti a fare i conti con i propri dubbi e soprattutto con il coraggio che richiede raggiungere la felicità che si desidera.

La scheda de Il Grande Giorno

Genere: Commedia

Anno: 2022

Regia: Massimo Venier

Attori: Aldo, Giovanni, Giacomo, Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Roberto Citran

Distribuzione: Medusa Film

Sceneggiatura: Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier, Aldo, Giovanni, Giacomo

Produzione: Agidi Due in associazione con Medusa Film