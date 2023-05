Appunti all'aria aperta all'ombra del Bollettone, tutto il programma della rassegna

Una bella rassegna con tanti appuntamenti in un luogo magico, la Capanna Mara. Una rassegna letteraria, ma non solo, organizzata dalla Libreria Volta di Erba. Il suo nome è Appunti all'aria aperta, un Festival dedicato come detto agli incontri con gli autori che si terrà tra giugno e luglio. Il primo appuntamento vedrà ospiti Giovanni Storti, di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra l'altro recenti protagonisti della loro nuova pellicola girata sul lago di Como, e Franz Rossi. Con loro, che parleranno di libri, passioni e molto altro, dialogherà il giornalista e saggista Maurizio Pratelli. L'appuntamento è previsto per mercoledì 14 giugno alle 19.