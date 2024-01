Morgan e Tiziana morti nel lago, l'ultimo video: sentiti altri testimoni

Si continua a indagare sul terribile incidente di viale Geno che ha visto la morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo. In attesa del report dei vigili del fuoco, gli agenti della Squadra mobile di Como hanno sentito altri testimoni tra cui la ex compagna di Morgan, Monica Barbanti, che ha confermato che il Suv Mercedes Glc 220 precipitato nel lago aveva dei problemi, soprattutto nella fase di accensione. La ex fidanzata del pilota bergamasco ha riferito al Corriere della Sera: "Mi aveva raccontato che in garage aveva provato più volte ad accendere l’auto, ma non partiva. Poi, a un certo punto, si è accesa. Lui stesso mi aveva detto che avrebbe dovuto sentire la Mercedes, ma non so se l’abbia fatto oppure no. Sul momento non ci avevo dato peso".

Questo le avrebbe confidato Algeri che aveva preso quell'auto tre mesi prima. La ex compagna da sostegno alle parole della sorella di Morgan che aveva già riferito che "quell'auto aveva avuto problemi con l'accensione".

A rafforzare l'ipotesi del guasto è arrivata anche la segnalazione alla polizia di un utente che aveva avuto il medesimo problema con la stessa auto, un suv Mercedes modello GLC 4matic che, stando alla testimonianza, si sarebbe messa in moto da sola, scattando in avanti e sbattendo contro un muro. Una dinamica che potrebbe apparire simile a quanto è successo a Morgan e Tiziana. L'auto su cui si trovava la coppia era parcheggiata a pochi metri dalla ringhiera di fronte al parcheggio di viale Geno, in pieno centro. All'improvviso la vettura ha sfondato il parapetto ed è finita nel lago, a una profondità di circa 15 metri.

Sono stati ascoltati dagli agenti anche il socio di Algeri e un referente della concessionaria in cui era stato preso il suv.

L'ultimo abbraccio

Intanto gli inquirenti al momento avrebbero escluso l'atto volontario. Le ultime immegini di alcune telecamere fuori dal ristorante di Capiago Intimano, dove avevano cenato, li riprende sereni, a braccetto. L'ultimo abbraccio dei due è stato ripreso dalle telecamere alle 22.17. Da Capiago con l'auto in 10 minuti avrebbero raggiunto il parcheggio in viale Geno e poi la tragedia. La coppia, nella serata di sabato 6 gennaio, era uscita per un primo appuntamento dopo un mese di conoscenza tramite i social.