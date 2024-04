Il tragitto dei due ragazzi svizzeri che stavano morendo di freddo sulla tangenziale

A vedere i due giovani riversi a terra sono stati gli addetti della manutenzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda che stavano verificando la carreggiata in direzione di Villa Guardia. Qui, riversi a terra, due giovani che stavano per morie di freddo e entrare in ipotermia. I due giovani svizzeri che sono stati portati ieri 27 aprile al Sant'Anna starebbero decisamente meglio.

Nel mentre si delineano i contorni della storia insolita dei due ragazzi, una coppia, che ieri sono stati trovati svenuti a lato della Pedemontana, nel tratto denominato "Tangenziale di Como". I due stavano per entrare in ipotermia e se gli addetti della manutenzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda non li avessero visti, probabilmente ora si sarebbe consumata una tragedia. Tramite le varie telecamere di video sorveglianza si è ricostruito il loro lungo viaggio. La coppia è arrivata in treno dalla Svizzera fino a Lomazzo (Como). Trascorsa qui la giornata si sarebbero rimessi in marcia a piedi per tornare in Svizzera ma a un certo punto avrebbero sbagliato strada. Il punto dove sono stati trovati privi di sensi lo avrebbero però raggiunto passando dai campi perché le telecamere della Pedemontana e dell'Autostrada A9 non hanno registrato il loro passaggio. I due, che sono stati portati all'ospedale Sant'Anna e che starebbero molto meglio, devono ringraziare il fortuito passaggio del mezzo dell’Autostrada Pedemontana che ha poi avvisato il 118 e la Stradale o con ogni probabilità, essendo già in ipotermia, avrebbero potuto anche morire.