Auto nel lago, le due vittime sono Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Lui abitava a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo lei a Cantù nel comasco. Si chiamavano Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, 45 anni lei e 38 lui, le due vittime rimaste intrappolate nell'abitacolo del suv, una mercedes, che si è inabissato nelle acque del lago di Como ieri sera 6 gennaio 2024. Lui era un pilota d’aerei della Scuola Volo Caravaggio e lei impiegata con un figlio di 14 anni. Secondo quanto riportato da La Repubblica online Morgan aveva affittato il suv per la prima uscita con lei.

I corpi senza vita di Tiziana e Morgan sono stati recuperati durante notte dai sommozzatori, mentre il veicolo (che era incastrato) è stato trainato a riva nel pomeriggio di oggi (qui il video). In quel punto del lago, non lontano dalla Como Nuoto in viale Geno, l'acqua raggiunge velocemente la profondità di 20 metri.

L'allarme è scattato intorno alle 22.50 e sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori, oltre alla forze dell'ordine (polizia di Stato e carabinieri). Sono ancora molti gli aspetti da chiarire, tra cui che tipo di rapporto ci fosse tra i due che si seguivano sui social. Qualcuno avrebbe testimoniato di averli visti discutere prima di salire sull'auto. La polizia però al momento non esclude nessuna ipotesi: all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato anche un malore di Morgan, che era alla guida del suv. È stata disposta l'autopsia sui corpi che potrà certamente dire di più su quanto accaduto.

Solo lo scorso 2 gennaio una tragedia simile era avvenuta nel lecchese, a Colico. Anche in questo caso un'auto era finita nelle acque del lago nei pressi dell'Abbazia di Piona, nella località di Olgiasca. Il veicolo trasportava tre persone. Due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale, mentre una donna, Manuela Spargi di 56 anni, è morta. All'origine di questo terribile incidente sarebbe stata un'errata manovra da parte del guidatore, con l'auto finita quindi giù dalla scarpata.