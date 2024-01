Auto nel lago, si indaga sulla morte di Morgan e Tiziana: tutte le ipotesi

Con il passare delle ore dal tragico incidente che ha portato alla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri avanzano le prime ipotesi per cercare di chiarire ogni aspetto della vicenda. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia dei corpi della 45enne di Cantù e del 38enne di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, i cui esiti potranno chiarire molti aspetti. Il suv Mercedes al momento è il primo "sospettato".

Potrebbe esserci un malfunzionamento del veicolo alla base di questo incidente mortale. Sembra confermato che la macchina fosse stata presa in leasing già da qualche settimana.

L'auto la sera del 7 gennaio era parcheggiata ed è partita all'improvviso in avanti da una piazzola del parcheggio di Villa Geno, sfondando il parapetto di protezione e precipitando nelle gelide acque del lago. Potrebbe quindi trattarsi di un incidente di natura meccanica.

Il mezzo è stato ripescato nel pomeriggio di ieri 7 gennaio e sono stati disposti gli accertamenti sul suo funzionamento. Viene considerata anche l'ipotesi del malore anche se poco si sposerebbe con la dinamica dei fatti.

Non si esclude nemmeno l'errore umano da parte di Morgan anche se, ricordiamolo, era un pilota di aerei e di moto e sembra difficile che abbia ingranato per errore la prima anziché la retro, avendo molta dimestichezza nella guida.

Infine sta scemando del tutto l'ipotesi di un gesto volontario. I due erano al primo appuntamento ed erano stati a cena in un ristorante dove il personale in servizio avrebbe dichiarato di non averli visti litigare ma trascorrere una serata normalissima. Al momento comunque non viene scartata nessuna ipotesi e si aspettano gli esiti dell'autopsia e sul suv.

Intanto sui social scoppia il dolore di parenti e amici. Straziante il messaggio della sorella di Morgan, Barbara Algeri: "Non ci sono parole solo un grande e immenso dolore.Ti voglio bene Morghy proteggi la mamma e il papà, donaci la forza di andare avanti. Ora voli sopra le nuvole solo come tu sapevi fare".