Auto nel lago, Morgan e Tiziana hanno cercato di salvarsi: gli ultimi disperati minuti

Morgan e Tiziana hanno fatto di tutto per salvarsi. La relazione dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha dato una svolta alle indagini. I due hanno tentato disperatamente di uscire dall'auto e Algeri, peraltro esperto subacqueo, pilota e addestrato a interventi in caso di inabissamento, ha messo in atto tutte le corrette procedure e ha cercato di portare in salvo anche la sua passeggera. I finestrini, come da relazione, al momento del salto erano alzati poi quello del lato guida è stato abbassato quanto basta per far entrare l'acqua lentamente ma nello stesso tempo riuscire ad aprire la portiera. Il tettuccio era in frantumi, probabilmente a causa della pressione.

Le cinture, come già precedentemente rilevato, erano sganciate e i corpi sono stati recuperati fuori dall'abitacolo. Erano riusciti a uscire dall'auto, che era diventata una trappola, ma purtroppo altre circostanze hanno reso impossibile salvarsi. Difficile uscire indenni dopo l'impatto con le acque del lago, con temperature rigide. Senza poi dimenticare che di notte si è completamente al buio, oltretutto in apnea e a una profondità di almeno 15 metri.

Con queste indicazioni dei sommozzatori viene a decadere una volta per tutte l'ipotesi della litigata o del gesto volontario. I due avevano passato una serata tranquilla al ristorante ed erano a primo appuntamento. Con il report dei sub emerge che hanno fatto di tutto per salvarsi, ma le condizioni erano proibitive per una serie di fattori.

Si attende ora l'esito dell'autopsia e anche i rilievi sull'auto per capire come mai sia piombata a massima velocità dal parcheggio contro la panchina e la ringhiera, per poi finire nel lago senza lasciare scampo a Morgan e Tiziana.