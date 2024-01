Como, una città sconvolta dalla morte di Morgan e Tiziana, fiori e lettere sul lungolago

Como è una città sconvolta dal terribile incidente dello scorso 6 gennaio dove sono morti Tiziana Tozzo, canturina di 45 anni e Morgan Algeri, 38enne bergamasco. Una tragica vicenda che sta assumendo i contorni di una drammatica fatalità, di quelle che non si riescono a spiegare razionalmente: per ora l'ipotesi più accreditata è quella del guasto meccanico che avrebbe fatto sì che l'auto, un Suv Mercedes, piombasse sulla ringhiera di protezione travolgendola e finendo per inabissarsi nel lago.

Sono in molti a recarsi in viale Geno, verso la fine, dove c'è il parcheggio. Anche se l'area è stata posta sotto sequestro penale dalla polizia qualcuno, timidamente, appoggia dei fiori sulle panchine adiacenti per ricordare Morgan e Tiziana. C'è chi arriva anche dai paesi vicino, addirittura da fuori provincia ma tutti si muovono con assoluta discrezione.

"Mai successa una cosa del genere" commentano alcuni cittadini mentre osservano il lago in tutta la sua contrastante bellezza, con un misto di incredulità e voglia di capire. Mazzi di fiori attaccati anche agli alberi, qualche bigliettino e, sempre con il più profondo rispetto, i comaschi ma anche molte persone da fuori, si recano sul luogo della tragedia in segno di solidarietà e dolore. Il lago resta imperterrito in tutta la sua elegante bellezza e si porta con sè il mistero di queste morti assurde e imprevedibili.