Lipomo, escono dall'Esselunga con 550 euro di spesa ma ne pagano 50: sventata la "tecnica del laser"

Nuove tecniche di furti nei supermercati di Como e non solo. Dopo la tecnica dei due carrelli e quella dello scaffale, all'Esselunga di Lipomo una coppia, lo scorso 27 gennaio, ha cercato di rubare gran parte della spesa con la tecnica del laser.

Si aggiravano tra le corsie del supermercato e facevano la spesa con il dispositivo laser che il supermercato mette a disposizione per scannerizzare il codice a barre della merce. A una delle guardie di sicurezza non è sfuggito però che la coppia, un uomo e una donna, passavano sotto la "pistola laser" solo pochissimi articoli, mentre la maggior parte delle cose prese dagli scaffali era stata messa nel carrello senza essere "registrata". Una volta arrivati alla cassa Fai da Te hanno pagato 50 euro a fronte 550euro che era il valore di tutta la merce che avevano nel carrello. Il responsabile della sicurezza li ha fermati dopo la barriera della cassa e ha avvisato la polizia di Stato di Como che è intervenuta con una volante. I due sono quindi stati identificati: si trattava di un uomo e una donna, lui veronese di 32 anni e lei comasca di 30 anni, entrambi residenti a Morbio Inferiore, in Svizzera. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.