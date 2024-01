All'Esselunga di Como tentano di rubare i portafogli ai clienti con la tecnica dello scaffale

Un uomo e una donna erano all'interno dell'Esselunga di via Carloni a Como quando sono stati notati, verso le 11.30 del mattino di ieri 25 gennaio, dal capo della sicurezza. Il loro modo di muoversi era strano e sospetto: non acquistavano nulla ma focalizzavano la loro attenzione sui clienti del supermercato più che sulla merce esposta.

Pochi istanti dopo l’uomo, approfittando della distrazione di una cliente, è stato visto mentre le prendeva il portafogli dalla borsa, con una mossa fulminea.

La tattica dei due, osservata e poi riferita dal vigilante ai poliziotti, consisteva nel rubare con destrezza il portafogli, metterlo immediatamente su uno scaffale, ben nascosto, e recuperarlo pochi istanti più tardi.

Subito dopo il furto, infatti, la complice è stata vista mentre, in tutta tranquillità, recuperava il portafoglio rubato, mettendolo nella borsa.

Alle casse l’addetto alla sicurezza ha cercato di bloccare i due malviventi, ma è riuscito a fermare soltanto la donna, recuperando il portafoglio, mentre l’uomo è invece riuscito a scappare.

La fermata è una cubana di 40 anni, residente a Milano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

È stato quindi chiamato il 112, che ha inviato sul posto una volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno denunciato a piede libero la 40enne per la violazione della legge sull’immigrazione e poi è stata arrestata per furto aggravato.

La donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo di oggi. Sono in corso le indagini per identificare anche il suo complice.