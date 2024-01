Como, cena di famiglia finisce nel sangue, donna con la faccia spaccata: arrestato il marito

Sangue ovunque e una donna a terra con la faccia distrutta. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia di Stato di Como. Riavvolgiamo il nastro della terribile vicenda.

Tutto ha avuto inizio verso le 2 della notte tra sabato e domenica scorsi, quando una richiesta d’aiuto è arrivata al 112. La volante della polizia di Stato è quindi intervenuta all'interno di un appartamento in zona Camerlata, dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia.

Ad aprire la porta di casa è stata una donna agitatissima, che ha indicato soltanto la direzione, dicendo ai poliziotti che il proprio genero stava picchiando a sangue la figlia. Una volta all’interno dell’appartamento gli agenti hanno immediatamente visto che un uomo stava sferrando pugni in faccia a una donna, tenendola per i capelli: il suo viso grondava di sangue.

I poliziotti hanno immediatamente separato l’aggressore dalla sua vittima, identificata poi come sua moglie, una 33enne di El Salvador convivente con lui e la loro figlia di 7 anni. L’uomo, una furia, ha aggredito anche gli agenti, che però lo hanno immobilizzato. Una volta messo in sicurezza il 34enne, rivolgendosi alla moglie ancora a terra in una pozza di sangue, e nonostante la presenza dei poliziotti, le ha detto: “Fai molta attenzione a quello che fai e che dici perché sai cosa ti succede”.

Mentre venivano identificati tutti presenti all’interno della casa (la madre della ragazza, la sorella, il cognato e vari bambini) è stata fatta iarrivare un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 33enne di corsa all’ospedale di San Fermo della Battaglia, dove le sono stati dati 40 giorni di prognosi per la frattura delle ossa nasali.

Raccolte le testimonianze e ricostruita la vicenda, è emersa una situazione di violenza domestica che andava avanti da tempo, mai denunciata dalla vittima per paura delle reazioni del marito. Una vita fatta di minacce, insulti e violenze fisiche, quasi sempre dovute all’assunzione di alcool.

Una volta portato in questura e identificato, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, trasferito al Bassone.