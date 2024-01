Danneggia un'auto al Bennet, individuato e denunciato

Un banale diverbio per un parcheggio e poi il fattaccio. Gli agenti della polizia di frontiera di Ponte Chiasso hanno denunciato in stato di libertà di un giovane di 25 anni, residente in provincia di Como responsabile del danneggiamento di un’autovettura in sosta presso al parcheggio del Centro Commerciale Bennet di Tavernola

L’episodio, che risale al dicembre dello scorso anno, è da collegare alla denuncia sporta da cittadino svizzero a causa del danneggiamento della propria autovettura parcheggiata per fare la spesa. Secondo il racconto, il danneggiamento era stato arrecato come conseguenza di un diverbio avuto dallo stesso con un altro automobilista per questioni di viabilità interne al parcheggio.

Le successive indagini hanno permesso ai poliziotti di acquisire una serie di elementi, tra cui le immagini registrate delle telecamere dell’ipermercato e la verbalizzazione di un testimone oculare, che ha riferito evidenze risultate utili all’identificazione del responsabile. Il 25enne comasco, convocato negli uffici della Polizia di Frontiera e sentito come persona informata sui fatti, ha infatti ammesso l'episodio assumendo le proprie responsabilità, venendo così indagato in stato di libertà per il danneggiamento dell’auto.