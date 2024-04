Danni del maltempo a Como, grosso albero cade in strada e rovina i cavi della luce

Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per i danni che l'ondata di maltempo ha fatto a Como e in tutta la provincia e che, secondo le previsioni della protezione civile, continuerà anche oggi. Questa mattina 1° aprile i pompieri sono andati in via Monte Caprino per una pianta ad alto fusto caduta sulla strada, temporaneamente chiusa al traffico. Si segnalano danni ai cavi dell' illuminazione caduti per terra (in copertina)

Un altro intervento (foto sopra) è stato portato avanti stamattina alle 7 sempre a Como in via Sant'Antonino per la rimozione e messa in sicurezza della copertura di un fabbricato pericolante su una strada pubblica.