Con la barca in mezzo al lago alle 4 di notte, due ragazzi rischiano di affondare: salvati dai vigili del fuoco

Grande spavento questa notte, prima dell'alba, per due giovani in difficoltà in mezzo alle acque del lago di Como. Erano circa e 4.40 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due persone in difficoltà sulla barca in procinto di affondare. I pompieri, già impegnati per i disagi dovuti al maltempo, si sono attivati urgentemente per recuperare i due ragazzi (fortunatamente illesi) che avevano chiesto aiuto per ritornare a riva, dopo che il loro "barchino" libero dagli ormeggi era affondato. Erano rimasti sulla barca dalla quale stavano togliendo l'acqua piovana (del nubifragio serale) si sono trovati impossibilitati a tornare in sicurezza a riva e hanno lanciato l'allarme. L' intervento è terminato ore 5.30. Nessun ferito.