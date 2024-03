Violentissimo temporale nel Comasco: strade come fiumi, grandine e frane. Chiusa la Lariana

Poco prima delle 22 di ieri sabato 30 marzo 2024 un violentissimo temporale si è abbattuto nel Comasco (in copertina foto di Maurizio Moro) ma anche a Milano e a Varese dove c'è stata una vera e propria tromba d'aria. Ci sono molti alberi pericolanti e tanti cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi sono caduti. Non risultano al momento feriti o incidenti stradali di rilievo. La Lariana, come indicato sul sito del Comune di Faggeto Lario, è stata chiusa subito dopo il bivio di Faggeto in direzione Bellagio per una frana.

La polizia Locale ha aggiornato la situazione alle ore 8 di questa mattina. "La strada è chiusa a Faggeto Lario all'altezza del bivio per Molina e Palanzo. Da Como la strada è percorribile fino ai comuni di Blevio, Torno e al Comune di Faggeto Lario nelle frazioni di Molina, Lemna e Palanzo". La strada potrebbe essere riaperta intorno a mezzogiorno, al momento si sta ancora provvedendo alla messa in sicurezza. Per aggiornamenti potete consultare anche la pagina ufficiale del Comune di Faggeto Lario.

Colpita dal potente temporale anche Como dove molte strade (ci segnalano via Borgo Vico e via Napoleona) si sono trasformate in fiumi, anche a causa dei tombini saltati. Vento fortissimo a Cernobbio e in Valle Intelvi. Lurago d'Erba è rimasta senza luce per circa 15 minuti. Inviateci le vostre foto o video al 334.6339121.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La grandine, in alcuni paesi anche di discrete dimensioni, è stata segnalata a Valmorea, Faloppio e Cagno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Beregazzo con Figliaro la grandine ha imbiancato le strade.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Anche oggi previste piogge a carattere di rovesci dalla protezione civile che ieri ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per vento forte e temporali. In aggiornamento.