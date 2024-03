Sale l'allerta nel Comasco, a Pasquetta il meteo peggiora: temporali e raffiche di vento fino a 90 km/h

Il maltempo non da tregua in queste vacanze di Pasqua 2024. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso oggi 31 marzo una nuova allerta, quadrupla, che coinvolge anche Como e provincia. È allerta gialla per temporali, vento forte e rischio idraulico (alluvioni) e arancione per rischio idro geologico (frane e dissenti). Ecco il comunicato.

Sale l'allerta a Como e in Lombardia

"Nel primo pomeriggio di oggi 31marzo previste ancora precipitazioni diffuse, più insistenti sulle zone alpine, prealpine e di alta pianura, dal tardo pomeriggio in leggera attenuazione. Fenomeni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Dalla tarda serata intensificazione delle precipitazioni sui rilievi e sulle zone di alta pianura, a partire da Ovest, in estensione verso Est con probabili nuovi fenomeni convettivi. Ventilazione in generale rinforzo in serata e in tarda serata in particolare sulle zone occidentali dove a fine giornata si potranno avere raffiche fino a 70 km/h.

Nelle prime ore di domani 01 aprile permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est. Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 01 aprile i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici colore di allertamento".