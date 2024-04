Variante, il sindaco di Tremezzina scrive a Salvini e chiede un intervento diretto

Molti i sacrifici da parte di chi abita nei comuni che hanno dovuto pazientare nei 4 mesi di chiusura della statale. Un'opera indispensabile per il territorio e questo il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra lo sa bene. Per questo oggi, dopo la notizia della sospensione del cantiere sulla variante ha inviato ufficialmente una lettera al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini.

Lo stop, secondo il comunicato di ieri del Consorzio che ha vinto l’appalto, dipenderebbe dal rialzo dei costi che hanno costretto le imprese a sospendere il cantiere a tempo indeterminato.

La lettera del sindaco di Tremezzina

"Egregio Ministro, notizie di stampa raccontano di uno stallo nei lavori della Variante a seguito delle difficoltà derivanti dalla lievitazione generale dei prezzi e dei costi per lo smaltimento dei materiali di scavo derivati dalle elevate concentrazioni di idrocarburi e arsenico, rispettivamente nei due potali di lavorazione, a Nord e a Sud dell'opera. L'importanza strategica dell'opera e il suo valore per le comunità, scrive Guerra, e i territori più direttamente coinvolti le sono ben note e lei ha avuto anche spesso occasione di rimarcarle. Un'opera attesa da decenni che le condizioni quotidiane del traffico sulla Regina rendono indispensabile e per la quale c'è stato negli anni un impegno unanime di istituzioni e forze politiche, economiche e sociali. Un'opera per la realizzazione della quale le popolazioni del territorio hanno saputo sopportare anche i disagi e le difficoltà di 4 mesi di chiusura della Statale, unica strada di collegamento della sponda occidentale del Lago di Como, che si erano resi necessari per la apertura del cantiere. Per questo mi permetto di chiederle un intervento diretto con la convocazione di un tavolo ministeriale, nelle forme e nei modi che Lei valuta e ritenga opportuni, per ristabilire con urgenza un quadro di certezze tecniche e finanziarie in grado di ridare deciso impulso ai lavori. Certo di poter contare sulla sua attenzione e il suo impegno, le invio i miei migliori saluti. Mauro Guerra".